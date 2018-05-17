«Анимация»: Мы не брезгаем синглами!

Группа «Анимация», завершив большой тур по стране, уже приступила к работе над новой программой. Некоторые из песен появились во время этого плотного гастрольного графика. Лидер коллектива Константин Кулясов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новых композициях «Анимации» читайте только на НСН.

«Когда мы говорим о новой программе, подразумеваем новый альбом. Находясь в дороге, мы просто не успели сделать этот новый материал, и сейчас активно работаем над этим. Думаю, к осени получим прообраз новой программы. И, если вдруг появится какая-то очень хорошая песня, которая будет выбиваться из общего контекста, выпустим ее синглом. Я не брезгаю синглами!», — отметил артист.

Услышать вживую группу «Анимация» можно будет на фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет 3,4 и 5 августа в Большом Завидово. Кстати, в этом году на фестивале появится абсолютно новая возможность — Главное приключение года приглашает компании провести на своей территории корпоравтив. Организаторы запустили специальное предложение для компаний — Тариф «Корпоративный». Это комплект VIP-билетов, парковок и палаток, отдельный шатёр c напитками и огороженной, охраняемой территорией. Оставить заявку можно на сайте фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в разделе «билеты».