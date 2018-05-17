Кантату «Кармина Бурана» вновь исполнят во Владивостоке

Концерт пройдет 19 мая.

На концерте Тихоокеанского симфонического оркестра 19 мая в Приморской краевой филармонии будет исполнена кантата «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа.

Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов

В 1934 г. Орф познакомился с изданной в 1847 г. рукописью ХII-XIII веков, найденной в одном из монастырей в Баварии. Издание называлось «Песни из Бойерна» и содержало стихи вагантов (средневековых поэтов — студентов, школяров, беглых монахов). Стихи были написаны на латыни, на старофранцузском и на устаревших диалектах немецкого. Старинные нотные знаки не были расшифрованы, поэтому мелодии, сопровождавшие тексты, оказались утраченными навсегда. Эти незамысловатые вирши приковали к себе внимание композитора, и в голове его тут же возник образ будущего произведения. «Мирские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене» — такой подзаголовок даст Орф новой кантате.

«Кармина Бурана» К. Орфа — одно из самых популярных музыкальных произведений ХХ века, наиболее известна тема пролога «О, Фортуна!».

Будет исполнена Вторая симфония Людвига ван Бетховена , впервые прозвучавшая в Вене 215 лет назад.

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Академический хор ДВФУ. Хормейстер — Елена Петухова. Солисты: дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Дмитрий Неласов (баритон).

В исполнении принимают участие Тихоокеанский симфонический оркестр, Академический хор ДВФУ. Дирижер — заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

В программе: К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана», Л. В. Бетховен. Симфония №2. Ведущая — Наталия Мищенко

Продолжительность программы — 2 часа

6+ / Большой зал / Цена билета — 500, 700, 1000 руб. / Начало 18:00