О чем поют BTS в новой песне «Fake Love»?

До Billboard этого года осталось всего несколько дней, и, кажется, мы уже знаем, какая часть шоу вызовет самый бурный шквал аплодисментов! Ставим на новый сингл «Fake»!

Вчера в официальном появился небольшой отрывок нового клипа. Единственные слова, которые можно услышать за несколько секунд ролика — «I’m» («Я устал от фальшивой любви»). Но этого уже этой фразы и невероятно красивого видео-ряда достаточно, чтобы понять — и на этот раз не подведут своих поклонников!

Ранее, мая, парни уже выпустили первый официальный тизер клипа «Fake», правда в нем почти нет музыки. Первые слова песни на корейском слышатся только в последние пару-тройку секунд ролика, когда заканчивается видео-ряд, который, впрочем, достоин внимания не меньше, чем сама песня! В клипе каждый из парней заходит в богато украшенный зал и уходит оттуда с каким-нибудь небольшим подарком: мячом, шоколадкой, зонтом, браслетом или леденцом. Одному из парней достается ключ, который открывает дверь в таинственную комнату, где его ожидает человек в черных одеяниях.

Место, куда приходят участники называется «Magic» («Волшебный магазин»), в котором можно «обменять страхи на позитивное восприятие». А вещи, которые получают парни, конечно, выбраны не случайно: батончик «Сникерса», который держит в руках Джей-Хоуп, появляется также в клипе «Wings», а на фотокарточке, которая достается ЧиМину — та же картина, что в клипе Джей-Хоупа «MAMA». Леденец, который держит в руках ШУГА, вполне мог быть взят из клипа на песню «Loveд».

А вы догадались, к чему отсылают остальные «подарки», полученные участниками в тизере нового клипа?

Второй тизер, выпущенный несколько часов назад, уже не столь мистичен и загадочен. В нем — привычные нам запоминающиеся биты, мощные голоса вокалистов и отработанные до мелочей танцевальные элементы.

Что тут и говорить: умеют заинтриговать. И кажется, их идеям и фантазиям нет конца! С нетерпением ждем официального выхода песни и клипа!