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О чем поют BTS в новой песне «Fake Love»?
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О чем поют BTS в новой песне «Fake Love»? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
До Billboard этого года осталось всего несколько дней, и, кажется, мы уже знаем, какая часть шоу вызовет самый бурный шквал аплодисментов! Ставим на новый сингл «Fake»!
Вчера в официальном появился небольшой отрывок нового клипа. Единственные слова, которые можно услышать за несколько секунд ролика — «I’m» («Я устал от фальшивой любви»). Но этого уже этой фразы и невероятно красивого видео-ряда достаточно, чтобы понять — и на этот раз не подведут своих поклонников!
Ранее, мая, парни уже выпустили первый официальный тизер клипа «Fake», правда в нем почти нет музыки. Первые слова песни на корейском слышатся только в последние пару-тройку секунд ролика, когда заканчивается видео-ряд, который, впрочем, достоин внимания не меньше, чем сама песня! В клипе каждый из парней заходит в богато украшенный зал и уходит оттуда с каким-нибудь небольшим подарком: мячом, шоколадкой, зонтом, браслетом или леденцом. Одному из парней достается ключ, который открывает дверь в таинственную комнату, где его ожидает человек в черных одеяниях.
Место, куда приходят участники называется «Magic» («Волшебный магазин»), в котором можно «обменять страхи на позитивное восприятие». А вещи, которые получают парни, конечно, выбраны не случайно: батончик «Сникерса», который держит в руках Джей-Хоуп, появляется также в клипе «Wings», а на фотокарточке, которая достается ЧиМину — та же картина, что в клипе Джей-Хоупа «MAMA». Леденец, который держит в руках ШУГА, вполне мог быть взят из клипа на песню «Loveд».
А вы догадались, к чему отсылают остальные «подарки», полученные участниками в тизере нового клипа?
Второй тизер, выпущенный несколько часов назад, уже не столь мистичен и загадочен. В нем — привычные нам запоминающиеся биты, мощные голоса вокалистов и отработанные до мелочей танцевальные элементы.
Что тут и говорить: умеют заинтриговать. И кажется, их идеям и фантазиям нет конца! С нетерпением ждем официального выхода песни и клипа!
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