Три дня музыки и любви

9-11 мая в Алексинском районе пройдёт музыкальный фестиваль «Дикая мята»

"ВМ" пообщалась с продюсером фестиваля Андреем Клюкиным о культуре опен-эйров и современной музыке.

— Фестиваль проходит уже не в первый раз, расскажите о том, чему вы и команда, как организаторы, научились за это время? Чем первая «Дикая Мята» отличается от нынешней?

— Ого, сразу какой хороший вопрос. Мы научились почти всему. «Дикая мята» — независимый фестиваль, за которым никогда не стояли инвесторы, магнаты, радиостанции или большие бренды. Единственное, что в нас было с самого начала, — это любовь к музыке и, надеюсь, чувство вкуса.

Начинали мы с одного стола, компьютера и трех стульев. Хотя, конечно, до того, как мы создали компанию «J Group» у меня был опыт музыкального продюсирования фестивалей. Это, несомненно, полезный опыт, но не исчерпывающий. Со временем понимаешь, что хорошая музыка не равно хороший фестиваль. Тут важно все, мелочей нет: как организованы рестораны, спортивные площадки, кемпинг; есть ли необходимые и приятные опции, например, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, души; важно, чистые ли туалеты, есть ли дорожки, готово ли поле к тому, что может пойти дождь, и так далее.

Мы научились слушать нашу аудиторию и быть внимательными к ее потребностям. — У вас традиционно жизнерадостный лайн ап — расскажите, как формируется программа фестиваля? Ведь наряду с известными исполнителями там есть и совсем молодые группы?

— Это правда, я не люблю нудную и депрессивную музыку. Разумеется, это не значит, что все сцены «карнавалят» все три для, но общий вектор вы верно подметили. Я жизнерадостный человек, и мне кажется, что зрители приезжают на фестиваль «Дикая мята» в первую очередь за светлыми эмоциями. Понятно, что ты вырываешься с друзьями из города на природу на три дня не для того, чтобы послушать стоны маргинально настроенных исполнителей. Фестиваль — это весело и зажигательно, по крайней мере, если это фестиваль «Дикая мята».

Программа формируется в течение года, я и мои коллеги неустанно слушаем музыку, следим как за уже известными музыкантами, так и за рождением новых групп и стараемся не пропустить новых звезд. Так, например, первые фестивальные российские выступления таких групп, как The Hatters, Mgzavrebi, Dubioza Kolektiv, The Wanton Bishops, Birth of Joy и многих других состоялись именно на «Дикой мяте». А сейчас первый концерт после двухлетнего молчания у нас даст Земфира.

Мы — независимый фестиваль, и это простор для музыкальной свободы, мы не скованы понятием формат, мы можем приглашать любых артистов, которые нравятся нам и нашей аудитории. Кстати, именно поклонники фестиваля часто подают нам интересные музыкальные идеи.

— За годы организации музыкальных мероприятий вы, думаю, повидали много разной публики. Дайте несколько советов вашим гостям — что на музыкальном фестивале делать нужно, а что — не нужно совсем?

— Это очень просто — нужно отдыхать самому и с уважением относиться к другим зрителям. Я могу рассказать, как поступают мои друзья на фестивале. У нас еще в студенческие годы сложилась большая компания, и вот сейчас они раз в год встречаются на «Дикой мяте», наверное, это лучший рецепт: собрать друзей и отправиться за город. Общаться, жить вместе в гостинице или в кемпинге, кому как нравится, отключиться от соц. сетей и переключиться на живое общение. Любимые артисты, любимые друзья, любимые фильмы, небо над головой — что еще нужно, чтобы зарядиться энергией на год вперед?! — Кто для вас лично стал главным музыкальным открытием года и почему?

— Вот это сложный вопрос, потому что мы приглашаем именно тех артистов, которых считаем открытием. Наверное, я поступлю по-другому, я дам список нескольких концертов, которые нельзя пропустить на фестивале этого года. Понятно, что обсуждать выступления Земфиры, Браво, Mgzavrebi, BrainStorm, Animal Джаz и The Hatters, нет смысла, эти артисты, конечно, дадут сногсшибательные концерты.

Я бы посоветовал непременно посетить выступление дебютантов фестиваля The Paz band, это невероятный коллектив, который приедет из Израиля, ни в коем случае нельзя пропустить Brothers Moving и Alina Pash. И, конечно, ночью нужно отправиться на сцену «Мамивата», так как там будет нереальный рэйв с такими музыкантами, как Mujuice, Yuko, Oligarkh и Horja. Короче, не понимаю, когда вы будете спать, но музыка у нас начинается утром, а сцены заканчивают свою работу в 3 ночи.

— Расскажите, помимо музыкальной программы, чем еще можно развлечься на «Дикой мяте»? Можно ли приехать с детьми и будет ли им чем заняться на фестивале?

Конечно, можно и нужно приезжать с детьми. Будут и аттракционы и мульт-программы, я больше скажу — у нас на фестивале работает детский сад и даже комната «Матери и ребенка»! Мы строим город на три дня, в котором есть все: и футбольная площадка, и зона пляжного волейбола, можно полетать на воздушном шаре и поучится кататься на серфе. Есть свой кинозал и лекторий, огромная ярмарка и территория виртуальных развлечений, но самое главное, у нас невероятная атмосфера, которую создают сами зрители.