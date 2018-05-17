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Группа St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз»
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Группа St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» 

Псковская губерния 4 часа назад
Петербургская музыкальная группа St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» в рамках закрытия III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство», сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Псковской области. Концерт пройдёт 18 мая. Репертуар St. Petersburg Ska-Jazz Review включает как классический джаз, соул, фанк и ска, так и собственные элегантные и вдохновенные композиции. Большинство участников St. Petersburg Ska-Jazz Review также играют в группе Markscheider Kunst. За свою 17-тилетнюю карьеру группа успела побывать на гастролях во многих городах России, Европы и США. Также на сцене выступят группа «Рур-рок — мы вместе» (Россия/Германия), Beverly Daley (Германия) и группа «Профессор — Джаз» (Псков). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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