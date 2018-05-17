Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт

В программу вечера, который прошел в Михайловском замке Санкт-Петербурга, были включены старые хиты Примадонны. Но при этом она отметила, что у нее уже есть новые песни. К тому же во время концерта Пугачева не только пела, но и общалась с публикой.

"Почему вы меня любите? Потому что я вас люблю. Я вас так люблю, что всю жизнь положила на эти песни и на вас",

— цитирует 78.ru Пугачеву.

Алла Пугачева в 2009 году сделала заявление, что больше не будет выходить на сцену. С того времени Примадонна не давала большие концерты, выступала только на частных мероприятиях и творческих вечерах.