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Преображенцев пригласили на музыкальный марафон в парке
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Преображенцев пригласили на музыкальный марафон в парке 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
В эту субботу, 19 мая, в парке «Сокольники» запланировано грандиозное событие. Популярные певцы и группы выступят в многочасовом музыкальном марафоне «Маёвка Лайв».
Музыка со сцены на Фестивальной площади будет звучать весь день до позднего вечера. Все желающие могут послушать хиты в живом исполнении. Начало мероприятия — в 14.00.
«Маёвка Лайв» — одно из самых ярких событий этого месяца. Этот музыкальный марафон пройдет уже в четвертый раз. За все время существования его участниками стали более сотни исполнителей, а сам фестиваль посетили примерно 60 тысяч слушателей. Марафон «Маёвка Лайв» проводит канал «Музыка Первого» при поддержке Российского Союза молодежи.
В этом году на фестивале можно послушать таких исполнителей, как ВОРОНА, Тимур Родригез, Елка, ВИА Гра, Юлианна Караулова, Елена Темникова, Настасья и многих других. Организаторы приготовили сюрприз — специального гостя.
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