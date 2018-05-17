Преображенцев пригласили на музыкальный марафон в парке

В эту субботу, 19 мая, в парке «Сокольники» запланировано грандиозное событие. Популярные певцы и группы выступят в многочасовом музыкальном марафоне «Маёвка Лайв».

Музыка со сцены на Фестивальной площади будет звучать весь день до позднего вечера. Все желающие могут послушать хиты в живом исполнении. Начало мероприятия — в 14.00.

«Маёвка Лайв» — одно из самых ярких событий этого месяца. Этот музыкальный марафон пройдет уже в четвертый раз. За все время существования его участниками стали более сотни исполнителей, а сам фестиваль посетили примерно 60 тысяч слушателей. Марафон «Маёвка Лайв» проводит канал «Музыка Первого» при поддержке Российского Союза молодежи.