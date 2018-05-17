Ансамбль эстрадного танца «Галас» приглашает зеленоградцев на отчетный концерт

22 мая в 19.00 в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» состоится отчетный концерт ансамбля эстрадного танца «Галас». Вход свободный (6+).

Коллектив покажет, каких успехов добился за год — участники ансамбля под современную популярную музыку продемонстрируют множество танцевальных зарисовок. На сцене выступят все воспитанники коллектива — около 40 человек в возрасте от 5 до 22 лет.

Отчетный концерт ансамбля эстрадного танца «Галас» — это, скорее, действо театральное, а не танцевальное в классическом понимании этого слова. В постановке не будет декораций, видеоряда и стилизованных костюмов: единственные средства выражения эмоций и чувств — пластика тел и световое оформление. Вдобавок, некоторые танцоры попробуют себя в новом амплуа — в качестве музыканта или вокалиста.

Ансамбль эстрадного танца «Галас» образован в 2003 году. За 15 лет в студии получили навыки танцевального мастерства сотни детей и взрослых по различным танцевальным направлениям. Основное направление обучения — современные клубные танцы. При помощи специальной методики обучения участники коллектива в кратчайшие сроки овладевают танцевальной фантазией, хорошей координацией и физической формой.

В настоящее время открыт набор на новый учебный год в студию эстрадного танца «Галас». Записаться можно на официальном сайте КЦ «Зеленоград» и по телефону 8 (499) 734-31-71.