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Ансамбль эстрадного танца «Галас» приглашает зеленоградцев на отчетный концерт
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Ансамбль эстрадного танца «Галас» приглашает зеленоградцев на отчетный концерт 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
22 мая в 19.00 в театральном зале Культурного центра «Зеленоград» состоится отчетный концерт ансамбля эстрадного танца «Галас». Вход свободный (6+).
Коллектив покажет, каких успехов добился за год — участники ансамбля под современную популярную музыку продемонстрируют множество танцевальных зарисовок. На сцене выступят все воспитанники коллектива — около 40 человек в возрасте от 5 до 22 лет.
Отчетный концерт ансамбля эстрадного танца «Галас» — это, скорее, действо театральное, а не танцевальное в классическом понимании этого слова. В постановке не будет декораций, видеоряда и стилизованных костюмов: единственные средства выражения эмоций и чувств — пластика тел и световое оформление. Вдобавок, некоторые танцоры попробуют себя в новом амплуа — в качестве музыканта или вокалиста.
Ансамбль эстрадного танца «Галас» образован в 2003 году. За 15 лет в студии получили навыки танцевального мастерства сотни детей и взрослых по различным танцевальным направлениям. Основное направление обучения — современные клубные танцы. При помощи специальной методики обучения участники коллектива в кратчайшие сроки овладевают танцевальной фантазией, хорошей координацией и физической формой.
В настоящее время открыт набор на новый учебный год в студию эстрадного танца «Галас». Записаться можно на официальном сайте КЦ «Зеленоград» и по телефону 8 (499) 734-31-71.
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