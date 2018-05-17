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«Би-2» выступили на главной площади Ставрополя
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«Би-2» выступили на главной площади Ставрополя 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рок-концерт под открытым небом устроили в Ставрополе музыканты группы «Би-2» 16 мая. Мероприятие снимали корреспонденты STAV.AIF.RU.
Ставропольцы горячо встретили рок-звёзд. Зрители танцевали, зажигали огни, подпевали любимым исполнителям под хиты «Серебро», «Вечная призрачная встречная», «Мой рок-н-ролл». Многие поклонники творчества «Би-2» пришли на концерты семьями с детьми.
Происходящее на сцене транслировали на три больших экрана, чтобы насладиться выступлением Лёвы и Шуры могли даже те, кто не пробрался в первые ряды. На песне «Виски» на сцену вышел актёр в костюме медведя, а под хит «Возвращаться домой» на экраны вывели официальный клип и включили записанный куплет рэпера Оксимирона.
Бесплатный концерт в Ставрополе прошёл в рамках Российской студенческой весны. 17 и 18 мая горожане смогут попасть на выступления певицы Ёлки и рэпера Мота.
Публикация от "АиФ — Северный Кавказ" (@stav_aif) 16 Май 2018 в 2:56 PDT
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