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IOWA представила новый клип
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IOWA представила новый клип 

Собака 38 минут назад
Группа IOWA выпустила новое видео на песню «Молчишь на меня», в котором солистка и номинантка премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Катя Иванчикова показывает, как эффектно и эффективно могут поссориться двое влюбленных.
Одну из ролей в клипе исполнил звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев. Страсти в клипе накаливаются до предела: пожар в комнате, гора разбитых стекол и сломанной мебели, и главные герои, которые крушат все на своем пути.
«Самой сложной оказалась сцена с диалогом, который не был запланирован. Мы ведь с Марком не знакомы были раньше, встретились уже на площадке. Импровизировали на ходу, кричали ругательства, распалялись и пару раз Марк поддел меня неосторожным словцом. Мне понравилось играть в эту игру, поняла, что совершенно нет в этом опыта! Никогда раньше не ссорилась с криками, с разбиванием посуды. На съёмках клипа поняла: что-то я определенно потеряла»,
— делится своими впечатлениями певица.
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