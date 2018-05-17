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Пугачева впервые за долгое время дала сольный концерт в Петербурге
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Пугачева впервые за долгое время дала сольный концерт в Петербурге 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
Концерт состоялся 16 мая в Михайловском замке на ежегодном торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского международного юридического ворума.
Во время концерта певица активно общалась со зрителями и объявляла свои песни. В начале вечера она рассказала о предстоящем юбилейном концерте.
"Я вам честно скажу, что эти песни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит — будут все сидеть и хлопать", — сказала она.
На открытии форума артистка исполнила знаменитые хиты: «Миллион алых роз», «Зона», «Свеча горела на столе», «Любовь похожая на сон» и другие — всего 10 песен.
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