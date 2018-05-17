Пугачева впервые за долгое время дала сольный концерт в Петербурге

Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Концерт состоялся 16 мая в Михайловском замке на ежегодном торжественном приеме в честь открытия VIII Петербургского международного юридического ворума.

Во время концерта певица активно общалась со зрителями и объявляла свои песни. В начале вечера она рассказала о предстоящем юбилейном концерте.

"Я вам честно скажу, что эти песни я редко пою, у меня уже новая программа. Я ее всю жизнь собираю. Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит — будут все сидеть и хлопать", — сказала она.

На открытии форума артистка исполнила знаменитые хиты: «Миллион алых роз», «Зона», «Свеча горела на столе», «Любовь похожая на сон» и другие — всего 10 песен.