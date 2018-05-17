Последняя возможность попасть на концерт Оззи Осборна

Сейчас или уже никогда: успей купить билеты по низкой цене на прощальный московский концерт Князя Тьмы — Оззи ОСБОРНА

Последняя возможность попасть на концерт великого и ужасного Оззи.

Осталось чуть меньше трех недель до концерта легенды мирового рока Оззи ОСБОРНА. Московским шоу начнется европейская часть прощального мирового тура.

Артист Зала славы рок-н-ролла и обладатель «Грэмми» ОЗЗИ ОСБОРН отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры (как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, образованной в 1968 году) своим туром.

Спешим сообщить, что с 23 мая ожидается повышение цен на концерт великого и ужасного ОСБОРНА, который состоится 01 июня в СК «Олимпийский».

Времени остается все меньше, билеты раскупают прямо на глазах. Стоит побеспокоиться о покупке заранее, чтобы не пропустить прощание легенды хеви-метала со сценой.