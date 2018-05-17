Найк Борзов пригласил слушателей «НАШЕго Радио» на свой день рождения

В гостях утреннего шоу «Подъёмники» в эфире «НАШЕго Радио» Найк Борзов пригласил всех слушателей на большой праздничный концерт 24 мая. Посвященное дню рождения музыканта мероприятие пройдет в «Vegas City Hall». Рок-музыкант отметил, что уже много лет придерживается такого формата празднования.

«Как правило, для именинника день рождения — это не отдых, поэтому проще давать концерты: и всем хорошо, и мне приятно — одни плюсы», — сказал певец.

На вопрос о подарках на праздник, Найк рассказал, что поклонники часто дарят ему свои художественные работы, которые он отвозит маме в своеобразный музей.

«Со временем всегда очень занятно смотреть на эти картины, это вызывает теплые ощущения, воспоминания», — пояснил музыкант в беседе с Александром Боном и Таней Борисовой.

Говоря о планах на лето, Найк Борзов рассказал, что в начале августа обязательно собирается выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018 в Большом Завидове Тверской области. Летом, по словам музыканта, у него больше работы, ведь он с удовольствием играет на открытых городских площадках, пляжах и опенэйрах.

Множество вопросов от слушателей пришло на мобильный портал «НАШЕго Радио». В том числе, поклонники Найка интересовались, каким образом музыкант настраивается на творчество.

«Я вообще стараюсь разные свои состояния — от депрессивных до дико сумасшедше веселых — использовать, чтобы что-то написать. Мне нравится писать такие двойственные песни, когда, вроде бы, песня грустная, но воспринимается не очень грустно», — разъяснил Борзов.

Напомним, узнать больше о том, где музыкант проводит отпуск, почему культовая песня «Лошадка» на самом деле — грустная, и какие методики Найк Борзова использует, чтобы настроиться на выступление, всегда можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.