Власти нашли виновника в деле о запрещённом полицией концерте «Волков Бэнд»: готов вердикт

В администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля рассмотрели дело о прекращенном полицией концерте группы «Волков Бэнд». Он почти состоялся 22 апреля на Первомайском бульваре у служебного входа в театр имени Волкова. Из-за шума после десяти часов вечера артисты успели исполнить только одну песню. Виновной за инцидент стала помощник директора театра имени Волкова по творческим вопросам Татьяна Цветкова , по материалам дела являющаяся должностным лицом — организатором фестиваля «Будущее театральной России». Чиновники оказались снисходительными и ограничились на первый раз устным предупреждением

На концерт в тот вечер пришли около 300 человек

— Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с малозначительностью правонарушения, — говорится в постановлении территориальной администрации. — Освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности и ограничится устным замечанием.

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— Мы благодарны администрации за объективный взгляд на произошедшее, — говорит Татьяна Цветкова. — Действительно, громкая музыка может мешать жителям домов, расположенных около театра. Впредь будем учитывать это обстоятельство

Согласно закону Ярославской области, нарушать тишину и спокойствие в городе запрещено после 22 часов (летом с 1 июня после 23 часов). За это предусмотрен штраф: от 200 до 2000 рублей для обычных людей и от 20 до 100 тысяч для юридических лиц. Как расценят поступок музыкантов власти, пока непонятно. Да они и сами пока не определились.

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