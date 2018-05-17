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Большой фестиваль школ искусств станет главным событием Дня защиты детей в Москве
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Большой фестиваль школ искусств станет главным событием Дня защиты детей в Москве 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Более 500 учеников и педагогов школ искусств соберутся в этот день в саду "Эрмитаж".
Гости фестиваля смогут увидеть презентацию работ участников арт-лаборатории для воспитанников московских школ искусств. Школьники готовили проекты по таким направлениям, как арт-объект, арт-пространство, архитектура, бренд, граффити, музыка, перформанс и свет.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на фестивале они создадут 10-метровое граффити, арт-объект «Купола счастья», инклюзивное арт-пространство, мультимедийную проекцию «Магический сад» и проект «Твоя лаборатория ощущений».
На фестивале будут выступать музыканты симфонического и духового оркестров, а также участники и победители шоу «Голос». На тематических площадках пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, пленэры и занятия в художественных мастерских. Также гости фестиваля смогут пройти прослушивание и записаться в творческую школу. Мероприятия завершатся часовым концертом певца Мота.
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