Большой фестиваль школ искусств станет главным событием Дня защиты детей в Москве

Более 500 учеников и педагогов школ искусств соберутся в этот день в саду "Эрмитаж"

Гости фестиваля смогут увидеть презентацию работ участников арт-лаборатории для воспитанников московских школ искусств. Школьники готовили проекты по таким направлениям, как арт-объект, арт-пространство, архитектура, бренд, граффити, музыка, перформанс и свет.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , на фестивале они создадут 10-метровое граффити, арт-объект «Купола счастья», инклюзивное арт-пространство, мультимедийную проекцию «Магический сад» и проект «Твоя лаборатория ощущений».

На фестивале будут выступать музыканты симфонического и духового оркестров, а также участники и победители шоу «Голос». На тематических площадках пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, пленэры и занятия в художественных мастерских. Также гости фестиваля смогут пройти прослушивание и записаться в творческую школу. Мероприятия завершатся часовым концертом певца Мота.