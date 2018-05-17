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Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
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Би-2 сняли новый клип «Черное солнце» 

Рамблер 2 часа назад
Участники группы "Би-2" порадовали поклонников новым видеоклипом на песню "Черное солнце". Композиция вошла в недавно изданный альбом "Горизонт событий".
Режиссировать съемки в знаменитой столичной усадьбе Кусково пригласили Игоря Шмелева. Он не в первый раз сотрудничает с Шурой и Левой. Ранее Шмелев уже работал над клипами к песням "Компромисс", "Лайк", "Летчик", "Виски", "Ля-ля тополя" и "Птицы на подоконнике".
Помимо самих участников группы в видеоклипе снялась знаменитая актриса Виктория Исакова.
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