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Backstreet Boys порадовали поклонников новой песней
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Backstreet Boys порадовали поклонников новой песней 

Клео.Ру 7 минут назад
Фото: Клео.Ру
Фанаты Backstreet Boys ликуют. Группа выпустила новый сингл. Песня Don’t Go Breaking My Heart стала первой композицией, выпущенной группой с 2013 года, когда вышел их альбом In a World Like This.
Песня была записана сразу же после того, как закончилась первая часть из намеченных 26 выступлений группы в Лас-Вегасе. Шоу Backstreet Boys: Larger Than Life вернется к зрителям в июле и будет на сцене до ноября.
Ник Картер, Брайан Литтрелл, Кевин Ричардсон, Эй Джей Маклин и Хауи Дороу намекали на выпуск песни всю неделю и запустили трехдневный обратный отсчет перед ее выходом. Поклонники группы не были разочарованы видеоклипом на новую песню, в котором бойз-бэнд демонстрирует все те же удивительные по синхронности танцевальные движения, которые когда-то принесли им славу.
Новый сингл появился через месяц после того, как группа отпраздновала свое 25-летие. Теперь они доказали, что, несмотря на солидный возраст, все еще полны юношеской энергии и задора. «Я хочу создать новые воспоминания, — сказал Литтрелл в интервью для издания PEOPLE. — Почти 25 лет мы пели одни и те же песни. Нам нравится петь старые хиты, но мы хотим расти и не стоять на месте. Мы хотим расти вместе с нашими поклонниками».
Напомним, группа из Орландо, появившаяся в конце 90-х, стала кумиром подростков, которые повально увлеклись своеобразным ритмичным танцевальным стилем и весьма симпатичной внешностью участников. Три первых альбома группы были распроданы общим количеством в 35 миллионов копий.
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