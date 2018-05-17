Ещё
Группа Би-2 представила новый супер клип «Черное солнце»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Группа Би-2 представила новый супер клип «Черное солнце» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лева и Шура снова балуют преданных фанатов и всех тех, кому небезразлично их творчество. Новое видео «Черное солнце», стало отличной иллюстрацией к одноименной песне из альбома «Горизонт событий».
Сами музыканты громко заявляют: «Привычный мир никогда не вернется!». И это правда — даже несмотря на то, как изощрялись клипмейкеры, работавшие с группой прошедшие годы, новый клип снова сумел удивить и перепрыгнуть заданную ранее планку.
Съёмки «Черного солнца» прошли в апреле в усадьбе Кусково. Помимо Левы и Шуры, главную роль в клипе исполнила известная российская актриса театра и кино Виктория Исакова.
Режиссером нового видео снова стал Игорь Шмелев, ранее снявший для Би-2 клипы «Компромисс», «Лайки», «Птица на подоконнике», «Летчик», «Виски» (feat. John Grant) и «Ля-ля тополя», а также участвовавший в создании концертного видео-ряда шоу «Горизонт событий». В качестве оператора «Черного солнца» был приглашен Генрих Медер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа «Би-2» и актеры «Квартета И» выступят в Москве
Вечерняя Москва: последние новости
Духовная музыка «Благовеста» Три дня музыки и любви Три дня музыки для всех
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение