Группа Би-2 представила новый супер клип «Черное солнце»

Лева и Шура снова балуют преданных фанатов и всех тех, кому небезразлично их творчество. Новое видео «Черное солнце», стало отличной иллюстрацией к одноименной песне из альбома «Горизонт событий».

Сами музыканты громко заявляют: «Привычный мир никогда не вернется!». И это правда — даже несмотря на то, как изощрялись клипмейкеры, работавшие с группой прошедшие годы, новый клип снова сумел удивить и перепрыгнуть заданную ранее планку.

Съёмки «Черного солнца» прошли в апреле в усадьбе Кусково. Помимо Левы и Шуры, главную роль в клипе исполнила известная российская актриса театра и кино Виктория Исакова

Режиссером нового видео снова стал Игорь Шмелев , ранее снявший для Би-2 клипы «Компромисс», «Лайки», «Птица на подоконнике», «Летчик», «Виски» (feat. John Grant) и «Ля-ля тополя», а также участвовавший в создании концертного видео-ряда шоу «Горизонт событий». В качестве оператора «Черного солнца» был приглашен Генрих Медер.

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