Лева и Шура из Би-2 стали героями нового клипа группы 

Рок-группа Би-2 представила общественности новый клип на песню «Черное солнце».
На YouTube появился новый клип рок-группы Би-2 на песню «Черное солнце». Песня входит в альбом «Горизонт событий».
Известно, что съемки клипа на песню «Черное солнце» прошли в апреле в московской усадьбе Кусково. Главные роли в клипе исполнили Лева и Шура из Би-2, а также известная российская актриса Виктория Исакова.
Режиссером нового видео снова стал Игорь Шмелев. Раньше Шмелев уже работал с Би-2. Его творения — клипы «Компромисс», «Лайки», «Птица на подоконнике», «Летчик», «Виски» (feat. John Grant) и «Ля-ля тополя». Также он помогал музыкантам в создании концертного видео-ряда шоу «Горизонт событий». Оператором клипа на песню «Черное солнце» стал Генрих Медер.