Видео дня. Скрипачи играют песню Джастина Тимберлейка на Покровке

Оригинал песни можно послушать тут:

Ранее мы публиковали рассказ гитариста Вячеслава Широкова о карьере музыканта в СССР, знакомстве с великими Козловским и Штоколовым.