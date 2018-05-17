Сергей Волчков: «Для меня главное — не останавливаться на том, чего я достиг»

Вы наверняка помните его победу во втором сезоне шоу «Голос». В апреле Сергей Волчков отмечает свое тридцатилетие — у него пройдет юбилейный гастрольный тур, а совсем скоро его можно будет увидеть на сцене Кремлёвского дворца.

Сергей, 30 лет — это некий рубеж в жизни мужчины. Скажите, вы добились всего, о чем мечтали?

Бывает, кто-то говорит мне, что я еще начинающий артист, и это мне очень льстит. (Улыбается.) Я и сам понимаю, что только начинаю, но при этом уже много чего сделал. Мне понравились слова моей преподавательницы, замечательной певицы Тамары Синявской : «Я не хочу желать тебе хорошей карьеры, я хочу пожелать тебе большого творческого пути». И я согласен с ней, потому что на сцене хочу выступать еще как минимум лет сорок точно. У меня пока не было выступлений на большой сцене в Италии или Германии, например. Еще мне хотелось бы выступить в Японии, мне вообще очень нравится гастролировать. Хотелось бы, чтобы меня узнавало как можно больше людей, хочется нести русскую культуру в массы, продолжая традиции российской эстрады. О планах, конечно, можно говорить очень долго, но надо прилагать усилия, чтобы воплощать их в жизнь.

Для меня главное — не останавливаться на том, чего я достиг сегодня, и всё время открывать для себя что-то совершенно новое!

У вас достаточно плотный график, вы постоянно гастролируете, а в последние два года собирали аншлаги в Кремлёвском дворце. Как развивается ваша творческая жизнь после победы во втором сезоне «Голоса»?

Александра Пахмутова, Александр Градский, Илья Резник, Дина Гарипова, Действительно, я сейчас много гастролирую и проехал с сольными концертами уже около двухсот городов. В этом году у меня пройдет юбилейный концертный тур в честь моего тридцатилетия и пятилетия на сцене. Выступления будут проходить в самых разных российских городах, в том числе на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и Кремлёвского дворца в Москве. Соберутся мои друзья — коллеги, авторы и артисты: Евгений Дога Теона Дольникова и многие другие. Мы до сих пор поддерживаем отношения с моим бывшим наставником Александром Градским: я приглашенный артист его театра «Градский Холл». И мне очень приятно, что он иногда приходит на мои концерты.

Вы как-то говорили, что с раннего возраста полюбили итальянскую оперу. Расскажите почему.

Я вырос в маленьком городке Быхове в Могилёвской области. Когда я родился, родителям на мое имя сразу выдали удостоверение пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. В связи с этой трагедией у нас в Белоруссии было создано много программ по реабилитации. Большое внимание обращали на творческих детей, а к тому моменту я уже пел и играл на фортепиано, и меня по обмену взяли в итальянскую семью. Таким образом, на протяжении трех лет каждый год по два месяца я жил в итальянской семье и впитывал в себя итальянскую культуру. В общей сложности я прожил в Италии полгода — пел в хоре, ходил в итальянскую школу. Конечно, это был для меня невероятный опыт, я же рос в поселке городского типа и каждое лето проводил у бабушки, а тут Италия. (Улыбается.) Там я увидел совершенно другую жизнь, и она меня покорила!

Я всегда говорил своей итальянской семье, что, когда вырасту, обязательно вернусь к ним. Так и получилось: раз в год я обязательно бываю у них. Они любят шутить, что однажды смогут услышать меня в «Ла Скала». И ведь всё возможно: многое, о чем я мечтал, осуществилось. (Смеется.)

Сергей, вы с раннего детства увлечены музыкой. Почему тогда решили поступать в театральный вуз?

Музыка для меня — это вся моя жизнь. Семь с половиной лет музыкальной школы, потом четыре года обучения в Могилёвском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова на дирижерско-хоровом отделении… Я благодарен родителям — они с пеленок привили мне любовь к музыке и пению. Однако при выборе вуза родители были против того, чтобы я учился на музыканта, все-таки для мужчины это не самая перспективная и прибыльная профессия. А я всегда мечтал о большой сцене, и, когда после колледжа нужно было выбрать, куда поступать, я поехал в Москву покорять театральные вузы. Я всегда старался следовать своим желаниям. Даже слухи о том, что в театральные вузы можно поступить только по блату, меня не остановили: если я чего-то хочу, то обязательно этого добьюсь. (Улыбается.) Судьба улыбнулась мне, и я прошел в ГИТИС на факультет музыкального театра— решил не только учиться на актера, но и продолжать развиваться в музыке. Помню, на прослушивании мой вокал сразу понравился комиссии, в которой были мои будущие преподаватели— Тамара Синявская и Розетта Немчинская. В итоге я получил диплом актера музыкального театра.

Вы стали триумфатором шоу «Голос-2» во многом благодаря тому, что зрителям понравилось, как вы исполняли хиты Муслима Магомаева . Ваш бывший преподаватель Тамара Синявская, супруга Магомаева, помогала вам готовиться?

Да, большинство зрителей проголосовало за меня после моего исполнения «Синей вечности». А перед тем как спеть «Мелодию» на проекте, я побывал на уроке у Тамары Ильиничны. И она подсказала мне некоторые вокальные нюансы. Помню, в ГИТИСе, в классе, где преподает Тамара Синявская, был белый рояль Муслима Магомаева. Когда-то инструмент стоял на даче, но потом Муслим решил отдать его в институт, чтобы на нем учились играть начинающие музыканты. И я тоже занимался на этом рояле — брал уроки у Тамары Синявской и у Петра Глубокого.

Как вам жилось в Москве, когда вы были студентом?

Пока я учился, всегда стремился зарабатывать: пел на свадьбах, корпоративах, мы даже втроем с однокурсниками ездили на электричках Москва — Химки и пели для пассажиров песню «Конь» — было весело! Мне было важно зарабатывать деньги музыкой, а не в таксисты идти. (Улыбается.) Кроме того, я был певчим в храме.

Интересно, а почему вы решили петь в храме?

Мне нравилось петь в хоре на литургиях — я православный человек, плюс мне это тоже приносило доход. Для вокалистов петь в хоре всегда очень полезно — сразу обращаешь внимание на чистоту вокала. Я посещал хор по выходным. Благодаря этому занятию я познакомился со своей будущей женой.

Она тоже пела в хоре или просто пришла на службу?

Впервые я заметил ее в храме на воскресной литургии, но только через неделю решился подойти к ней и познакомиться. Пока пел — наблюдал за ней. Сначала, конечно, оценил ее красоту. А когда увидел ее глаза — сразу понял, какую хотел бы жену. Мне вдруг захотелось создать семью! Я подошел к Наташе, мы познакомились и поехали в кафе, где просидели часа три, — болтали просто обо всем. Ее немного пугало, что я артист, ведь у Наташи сфера деятельности связана с актерами, она почти двадцать лет является одним из организаторов кинофестиваля «Кинотавр». В общем, она никогда не хотела, чтобы ее будущий муж был артистом. (Улыбается.) Но мы все-таки начали встречаться, и спустя пару месяцев она сказала мне, что хотела бы заехать к своему знакомому батюшке за благословением на наши дальнейшие отношения. Я готовился к этой встрече, исповедался, и мы поехали в Суздаль.

Пообщавшись с батюшкой, мы сидели за трапезой, и вдруг он задал нам вопрос: «Готовы ли вы создать семью?» Мы ответили, что готовы, хотя этот вопрос нас немного шокировал. Спустя пару недель мы венчались в Суздале, а через год у нас появилась дочь Ксения. Несколько месяцев назад мы вновь стали родителями.

Вы бы хотели, чтобы ваши дети тоже занимались вокалом?

Мы, безусловно, обращаем внимание на то, что нравится нашим детям. Как-то я спросил дочь, хочет ли она заняться музыкой, на что она четко ответила, что хочет быть гимнасткой. (Смеется.) Сейчас Ксюша спокойно садится на шпагат. Просто Наташа окончила Московский институт культуры (прежнее название — МГУКИ. — Прим. ОК!) по классическому танцу и долгое время занималась гимнастикой, так что, я думаю, дочь пойдет в маму. (Улыбается.) У нас вообще растут настолько смышленые девчонки, что уверен: они обязательно найдут себя. Я считаю, что у артистов все-таки непростой путь, не страшно, если они выберут какой-то другой.

Ваши родители изначально не одобрили вашу профессию. А сейчас они, наверное, гордятся вами?

Да. Они всегда переживают, чтобы у меня всё получилось. На юбилейном концерте будут все родные и близкие. Родители даже на расстоянии поддерживают меня, мы постоянно общаемся. И эта поддержка для меня очень важна и приятна!

Текст: Кристина Леонова. Фото: Ирина Кайдалина. Стиль: Екатерина Трошко. Макияж и прически: Евгения Курпитко