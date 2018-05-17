10 фишек Spotify, которые просто необходимы Apple Music

10 фишек Spotify, которые просто необходимы Apple MusicSpotify является старожилом среди музыкальных стриминговых сервисов. Аудитория в несколько раз превосходит конкурентов. Во всем мире Spotify любят для алгоритмы рекомендаций.

Сервис по праву принято считать лучшим для расширения музыкальных горизонтов. Тратить время на поиск музыки уже никто не хочет, лучше получать годные рекомендации, основанные на личных предпочтениях и истории прослушивания пользователя.

Apple Music и другие сервисы нервно курят в стороне, когда за дело берется Spotify. За месяц активного использования сервиса мне было предложено несколько сотен незнакомых ранее треков, альбомов и исполнителей, многие из которых хорошо зашли и надолго «прописались» в плейлистах.

Об этом можно говорить миллионы раз, но поймут и оценят только те, кто пользовался Spotify.

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Сейчас же предлагаю обсудить другие фишки сервиса, которых не хватает в Apple Music и которые делают переход на заграничный сервис более комфортным.

1. Воспроизведение всегда продолжается

Если в Apple Music выбрать трек из подборки или списка воспроизведения, за ним будет проигран следующий. Если же найти композицию через поиск или, например, при распознании через Shazam, то после песни наступает тишина.

Нужно добавлять треки для дальнейшего воспроизведения вручную, формировать плейлист или сразу определять новый трек в список.

Spotify всегда продолжит воспроизведение вне зависимости от того, как была запущена музыка: из плейлиста, подборки или поиска. В последнем случае будет подобрана похожая музыка, затем еще и еще. Таким образом, как не запусти воспроизведение музыки в Spotify, она будет продолжать играть.

За включение и отключение фишки отвечает переключатель Autoplay в настройках.

2. Быстрый лайк или дизлайк

При прослушивании треков из подборок или радио, в Spotify есть возможность быстро лайкнуть или дизлайкнуть композицию. Это поможет сервису быстрее разобраться в предпочтениях слушателя.

Кнопка для проставления рейтинга треку отображается вместо кнопки Назад, а при выборе рейтинга просто исчезает, позволяя осуществлять обратную перемотку. Кнопка доступна как из Контрольной панели, так и с экрана блокировки.

Странно, что в Apple Music не придумали ничего подобного. Для оценки трека нужно: разблокировать iPhone, запустить приложение Музыка, открыть раздел с воспроизводимым треком, нажать на троеточие и лишь потом лайкнуть или дизлайкнуть композицию. Гениально!

При этом, если «опустить» трек в Spotify, плеер автоматически переключится на следующий. Логично, нам же не нравится эта песня.

3. Приватная сессия

Простой, но полезный переключатель Private Session в параметрах Spotify позволяет оставить в тайне свои музыкальные предпочтения. Так можно скрыть историю прослушивания, если напала ностальгия по былым временам или захотелось немного музыкальных экперементов.

При включенном режиме прослушанные треки не будут видны ни друзьям в качестве рекомендаций, ни членам семьи, которые тоже имеют доступ к аккаунту.

Просто и удобно.

4. Интеграция с Last.fm Если рекомендации одного из лучших алгоритмов на сегодняшний день вас не устроят, к Spotify всегда можно привязать Last.fm. Так получится получать подборки на основе личных предпочтений.

Для тех, кто давно ведет учетную запись в Last.fm, переход на Spotify выйдет очень комфортным и легким.

5. Выбор качества музыки

В настройках приложения можно выбрать качество воспроизводимой и скачиваемой музыки. Два разных переключателя (для прослушивания и для скачивания) позволяют выбирать между 96, 160 или 320 кб/с.

Это удобно, ведь позволяет регулировать сетевой трафик, контролировать заряд батареи и разумно расходовать место на устройстве.

Когда на пробежке слушаешь через AirPods, можно включить низкое качество для экономии заряда, а когда дома подключаешь iPhone к акустике, можно выбрать максимальное качество не жалея заряда и трафика.

6. Эквалайзер

Отсутствие эквалайзера в Apple Music расстраивает. Для регулировки уровня частот придется перейти в параметры iOS и в разделе Музыка — Эквалайзер выбрать один из предустановленных вариантов. Далее настройка будет влиять на все воспроизводимые звуки.

У Spotify есть собственный эквалайзер. Помимо предустановленных настроек предусмотрен режим ручной регулировки.

7. Музыкой легко делиться

Apple Music через меню Поделиться предлагает отправить ссылку на трек/плейлист/станцию через привычные каналы связи. Сообщение может быть переслано через почту, iMessage или другие установленные мессенджеры.

У Spotify есть некий аналог QR-кода, который генерируется для любых медиаданных и располагается прямо на обложке.

Захотел послушать то, что слушает друг, просто навел камеру из поиска Spotify и песня, подборка или станция уже играет на твоем девайсе.

8. Никаких трудностей с iCloud

При переключении учетной записи Apple ID на iPhone происходит неприятная процедура. Во-первых, удаляются все скачанные для прослушивания оффлайн треки, а, во-вторых, отключается медиатека iCloud для приложения Музыка.

После этого при запуске плеера пропадают личные рекомендации, подборки и прослушанные недавно композиции.

Spotify не подчиняется общим принципам Apple и не производит зачистку приложения при смене Apple ID.

9. Spotify Connect

Клиент Spotify есть для всех актуальных платформ. Кроме этого устройства в одной Wi-Fi сети отлично видят друг друга и предлагают управлять воспроизведением удаленно.

Так с Mac можно переключать треки или оставлять рейтинг при прослушивании на iPhone, а в одно нажатие можно переключить трек со смартфона на компьютер. Воспроизведение не прервется, а просто продолжится из другого источника.

При этом iPhone продолжает видеть воспроизводимую дорожку, может управлять перемоткой или даже громкостью на Mac. Выгладит так, словно это придумали в Apple, все просто и удобно, но купертиновцы при наличии AirPlay и других технологий не добавили ничего подобного в свой сервис.

Aplle Music вместо такой тесной интеграции предлагает лишь «заглушку» при начале прослушивания музыки на другом устройстве.

10. Прочие фишки

Кроме всего описанного выше у Spotify приятный интерфейс в темных тонах, что должны оценить владельцы смартфонов с OLED-матрицами.

Приложение предлагает более простой доступ к истории прослушивания (попробуйте быстро найти её в Apple Music), выглядит однородно, в разделе с радиостанциями проще ориентироваться. Можно искать музыку по жанрам или по временным эпохам.

При этом интерфейс, логика меню и расположение элементов Spotify не меняется так часто, как в Apple Music. Купертиновцы почти каждый год заставляют переучиваться использованию сервиса.

А еще Spotify интегрируется со всевозможными сервисами автоматизации. Жалеющие упростить прослушивание музыки могут загрузить парочку скриптов для IFTTT или Workflow.

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Если бы не заморочки с оплатой премиума в России, думаю, дела у Apple Music обстояли бы не лучшим образом.