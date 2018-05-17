В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная XV юбилейному фестивалю Усадьба Jazz

Мария Сёмушкина рассказала, прежде всего, о насыщенной музыкальной программе фестиваля, подчеркнув его яркую международную составляющую, первые визиты в Россию мировых знаменитостей Джейкоба Кольера и The New Power Generation с программой Celebrating Prince (легендарному артисту в этом году исполнилось бы 60 лет!), а также уникальные выступления российских музыкантов со специальными программами, такими как Ёлка , Manizha, АукцЫон и другие.

Народный артист России и саксофонист Игорь Бутман, который выступит 3 июня на сцене «Сбербанк Первый Аристократ», подчеркнул: «Я очень рад, что у нас есть такой фестиваль. Для меня большая радость, что со мной на одной сцене выступит Донни Маккаслин, который писал вместе с Дэвидом Боуи его последний альбом Blackstar. Я знал его еще 18-летним саксофонистом. Фестиваль ежегодно показывает свой высочайший уровень, а его популярность и хорошая посещаемость демонстрируют, что у нас очень толковые и образованные люди, которые готовы слушать хорошую музыку в большом количестве».

Певица Manizha, которая выйдет на сцену «Партер» 2 июня, поблагодарила фестиваль Усадьба Jazz за приглашение выступить на главной сцене и рассказала о своей личной истории: «В прошлом году мне особенно запомнился момент, когда садилось солнце, было розовое небо и было очень много людей, очень много. И они все слушали! А потом прозвучала фраза: „Ну, вот, теперь надо тебя на главную сцену!“ Я подумала, что это шутка, а оказалось, что нет. И это будет моя первая главная сцена!»

Усадьба Jazz — действительно международный фестиваль, где в этом году участвуют музыканты из 20 стран, таких как США, Франция, Марокко, Великобритания, Израиль и других. Это настоящий музыкальный праздник без политики, как подчеркнула Мария Сёмушкина, и все объединены одной целью — показать новую, интересную и качественную музыку.

Элизабет Браун, атташе по культуре Посольства Франции, заметила: «Наше сотрудничество с фестивалем носит уже исторический характер, что для нас является большой честью и бесконечным удовольствием, ведь Усадьба Jazz поддерживает качество, творчество, таланты. Это то, что важно и для нас».

Генеральным партнером фестиваля стал Сбербанк Первый совместно с платежной системой MasterCard. Мария Поденко, руководитель Сбербанка Первого: «Мы с большой радостью стали генеральным партнёром Фестиваля совместно с платёжной системой MasterCard. Мы открываем свою сцену „Сбербанк Первый Аристократ“, где выступят такие именитые музыканты, как Игорь Бутман и обладатель двух „Грэмми“ Джейкоб Кольер. Для нас это действительно символично — формат сцены пересекается с философией премиальной сети Сбербанка. Для наших клиентов Сбербанк Первый больше, чем банк и теперь не только в будни, но и в выходные дни, благодаря фестивалю. Для нас важно, что мы не только поддерживаем культурные проекты, но и сами создаём их. В апреле мы запустили цикл публичных дискуссий First Talk, темой первой встречи стало кино, а спикерами — Андрей Звягинцев Александр Роднянский . На фестивале совместно с Mastercard мы проведём дискуссию First talk о джазе, тема и спикеры удивят всех».

Усадьба Jazz — это больше, чем музыка. Мария Сёмушкина подчеркнула, что для фестиваля всегда были интересны новые способы выражения и даже эксперименты. Это отдельный мир, в котором гармонично сосуществуют музыка и искусство, традиции и инновации, вечное и модное.

Одним из центральных проектов новой сцены фестиваля под названием ART СВОБОДА станет нашумевший театральный проект «Лес» режиссера Дмитрия Мелкина, реализованный студентами знаменитой Мастерской Дмитрия Брусникина.

Дмитрий в своем выступлении заявил: «Это очень приятно и волнительно — выступать на Усадьбе Jazz. Я был на фестивале и видел огромное количество счастливых лиц. Нечасто сейчас можно встретить такую концентрацию счастья в одном месте. И мы своей постановкой будем стараться соответствовать этому масштабному событию, которое также нам близко потому, что мы, как и Усадьба Jazz, поднимаем экологическую тему».

Коммуникационным партнером фестиваля выступает компания «МегаФон», ведь важным аспектом работы любого большого события является предоставление хорошей сотовой связи и интернета. «МегаФон много раз становился телекоммуникационным партнером мероприятий, собирающих десятки тысяч посетителей на одной площадке, поэтому у нас есть огромный опыт и возможности обеспечивать абонентов качественной связью и скоростным мобильным интернетом 4G+ в условиях массового скопления людей», — рассказал Михаил Каракулин, директор по развитию сети Столичного «МегаФона».

Усадьба Jazz в Москве — 2-3 июня 2018 года

http://www.usadba-jazz.ru/

Государственный музей-усадьба «Архангельское»

Организатор — агентство ArtMania

Контакты: Мария Бережкова, PR-директор

m.berezhkova@usadba-jazz.ru Телефон: +7 499 248-36-05