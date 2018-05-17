В центре на Лескова прошел сольный концерт вокального ансамбля «Мы вместе»

В минувший понедельник, 14 мая, в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел сольный концерт вокального ансамбля композитора Александра Ермолова «Мы вместе». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— С первой и до последней минуты зритель был захвачен яркими номерами, многоголосым исполнением песен, разнообразием репертуара. Были представлены номера не только на русском языке, но и на английском. В концерте принимали участие и наши специальные гости — композитор, джазовый пианист, аранжировщик российских мюзиклов, член союза композиторов Антон Буканов, певица и актриса Майя Егорова, герой программы «Лучше всех» Маша Дьяченко, а также вокальная студия IC и вокальный ансамбль «Контрасты», — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Отметим, что концертная программа была посвящена Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. (вт)