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В центре на Лескова прошел сольный концерт вокального ансамбля «Мы вместе»
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В центре на Лескова прошел сольный концерт вокального ансамбля «Мы вместе» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувший понедельник, 14 мая, в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел сольный концерт вокального ансамбля композитора Александра Ермолова «Мы вместе». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— С первой и до последней минуты зритель был захвачен яркими номерами, многоголосым исполнением песен, разнообразием репертуара. Были представлены номера не только на русском языке, но и на английском. В концерте принимали участие и наши специальные гости — композитор, джазовый пианист, аранжировщик российских мюзиклов, член союза композиторов Антон Буканов, певица и актриса Майя Егорова, герой программы «Лучше всех» Маша Дьяченко, а также вокальная студия IC и вокальный ансамбль «Контрасты», — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Отметим, что концертная программа была посвящена Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. (вт)
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