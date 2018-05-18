Пётр Мамонов будет читать псковичам молитвы под «Звуки Му» 

Пётр Мамонов выступит в Пскове со своим спектаклем-концертом «Как я читал Святого Исаака Сирина». Как уточняет пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области, «название спектакля может ввести в заблуждение, но те, кто знакомы с творчеством Мамонова, знают, буквализма от создателя „Звуков Му“ не дождешься». Как явствует из анонса, Пётр Мамонов будет читать молитвенные тексты Святого Исаака Сирина на деревянных платформах под разноцветными софитами и под современную музыку. Автор спектакля так объясняет выбор произведения для постановки: «Я, Петр Мамонов, сидел в своем 21-ом веке. Взял книгу „Святой Исаак Сирин, Слова Подвижнические“, 7-й век. Понял — это все про меня, про нас, о наших отношениях с Богом. Взял, сделал шоу-спектакль, где хочу вам рассказать, как Исаак Сирин изменил всю мою жизнь». «Электронная и рок — музыка, элементы гротеска и перформанса в этой постановке — не цель и не эпатаж, а вспомогательные средства, чтобы донести до современников законы божьи». Спектакль состоится 24 мая на большой сцене Псковского театра драмы.