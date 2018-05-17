Духовная музыка «Благовеста»

В нынешнем сезоне Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» отмечает свой 30-летний юбилей. Ансамбль — московская жемчужина, он уникален и неповторим. Ведь именно «Благовест» стал первым в советской еще России музыкальным коллективом, который начал исполнять в концертных залах запрещенную многие десятилетия духовную музыку.

Как это удалось и чем сейчас удивляет своих слушателей Ансамбль рассказала в интервью «ВМ» дирижер, художественный руководитель и основатель «Благовеста» Галина Кольцова.

— Считается, что в советское время духовная музыка не исполнялась, каким же образом удалось создать ансамбль «Благовест»? Ведь впервые ваш коллектив появился на известных концертных площадках в 1987 году — еще до празднования 1000-летия Крещения Руси, значительно изменившего политику государства в отношении Православной церкви

— В 1988 году в России произошел потрясающий перелом в духовно — музыкальном развитии истории: был снят запрет на исполнение духовной музыки, открыты все церкви–музеи для концертов, появилась возможность иметь Библию, снят запрет детям входить в церковь и многое другое. Но «Благовест» возник как раз за год до этого. В 1987 году я служила регентом в Николо — Архангельской церкви. Академия наук проводила в это время международную научную конференцию, куда съехались все светила научного мира: Брайс ДеВитт, Джон Уилер , академик Андрей Дмитриевич Сахаров … В организации конференции принимал участие мой муж — физик. Он предложил устроить концерт духовной музыки для участников конференции прямо в церкви. Мне эта идея понравилась, но кто же разрешит такое? Но в 6 часов вечера к воротам храма подъехал автобус с участниками конференции. Одного из них — знаменитого физика Стивена Хокинга , по крутым ступеням храма внесли в кресле на руках.

Скандал, конечно, был. Местное КГБ «стояло на ушах», но никто не пострадал. Дмитрий Дмитриевич Валенко, староста Николо-Архангельской церкви, принял на себя главный удар. Это был первый концерт в действующем православном храме и… первое публичное выступление нашего хора «Благовест».

— Была ли советская публика тогда готова к восприятию духовной музыки?

— За первые четыре года мы дали огромное количество концертов духовной музыки в Москве в церквях Зарядья, Колонном зале Дома Союзов, Большом зале консерватории, Концертном зале Чайковского. Далее — по всей России и СССР. Исполнили десятки программ русской духовной музыки, в том числе несколько программ композиторов — эмигрантов, музыка которых звучала либо впервые в России, либо в мире. Это Пролог «Хождения Богородицы по мукам» и Божественная Литургия Черепнина , «Вселенская Месса» и «Демественная литургия» Гречанинова, «Русский Реквием» Чеснокова. В Большом зале консерватории и зале Чайковского проводились абонементы практически со всеми симфоническими оркестрами Москвы. В переполненных залах звучали неизвестные сочинения известных композиторов: Чайковского, Рахманинова, Кастальского, Павла и Александра Чесноковых , Римского-Корсакова. Давая просветительские концерты, «Благовест» представлял циклы, которые посвящались разным школам и стилям, к примеру, «Московская Синодальная школа», или «Петербургская школа 3-х периодов». Об истории развития этой области музыкального искусства мы всегда имели очень слабое понятие, эта тема практически не преподавалась в учебных заведениях так, как это должно было быть.

— Какую музыку вы открыли для слушателей впервые?Какие репертуарные находки стали наиболее волнующими для вас?

— Мы тридцать лет проводили исторические концерты на сцене бывшего Синодального училища церковного пения, ныне это Рахманиновский зал Московской консерватории. Уникальной возможностью для меня стало впервые за многие десятилетия организовать целый абонемент произведений русских композиторов-эмигрантов: это «Демественная литургия» и «Вселенская месса» Гречанинова, «Русский реквием» Александра Чеснокова и «Хождение Богородицы во Ад» Николая Черепнина. «Хождение» было исполнено впервые нами в 1992 году. «Русский реквием» Чеснокова — огромное действо, полутеатральное, там есть драматическая составляющая, девять чтецов. Я бы хотела исполнить его так, как было задумано автором, это моя мечта. В абонементы входили также циклы «Шедевры русской духовной музыки», «Духовная музыка эпохи Партеса, Барокко, Классицизма, Романтизма и Модерна», «Композиторские династии. Братья Чесноковы, братья Калинниковы». Мы записали первый двойной CD-диск полного собрания духовных сочинений Н. А. Римского –Корсакова, 40 номеров, диск разлетелся по всему миру и нет аналогов этой записи.

— Насколько расширился, стал разнообразен репертуар за минувшие 30 лет?

— Параллельно с русской духовной музыкой «Благовест» исполняет и европейские шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Гайдна, Глюка, Монтеверди, Скарлатти, Перголезе, Палестрины. Разумеется, сочинения этих автором были исключительно духовными. Появились у нас и новые программы легкой музыки и джаза, куда вошли джазовые мессы Л. Бернстайна, Б. Чилкотта, музыка Гершвина, духовные гимны чернокожих американцев — спиричуэлс, номера из самых популярных мюзиклов. В Доме музыки уже десять лет идут специальные программы для детей и просветительские лекции — концерты: «Музыкальная Библия», «Субботняя молитва с ансамблем „Благовест“, „Эпохи, стили и жанры Христианской духовной музыки“.

— Сейчас много говорят о том, что у нас практически нет известных современных композиторов. А вам доводилось исполнять духовную музыку, написанную нашими современниками?

— Сейчас многие композиторы обращаются к духовной музыке, и репертуар ансамбля постоянно обновляется произведениями наших современников, в том числе и зарубежных, но наиболее тесные, я бы сказала, дружеские отношения сложились у нас с замечательным композитором Антоном Висковым. Многие его сочинения специально созданы для концертных программ „Благовеста“: это хоровые концерты „Пасха Красная“, „Праздник Рождества“, кантаты „Христиане“ и „Покаянные песни“, „Песнопения памяти Модеста Петровича Мусоргского“, и циклы Литургии и Всенощной. Последней работой композитора стала монументальная композиция „Русская Stabat Mater“ — первое в истории музыкальное воплощение русских переводов латинского канонического текста, выполненных замечательными отечественными поэтами.

— Какие интересные проекты ждут публику в будущем?

К сезону 2018-2019 годов мы готовим новые программы для Дома музыки, Рахманиновского зала Московской Консерватории, это „Итальянское паломничество“, „Лунная соната“, „Отец и сын: Леопольд и Вольфганг Амадей Моцарты“, „Орфей и Эвредика“. Сейчас наш ансамбль готовится представить музыкальную мистерию „Размышление о Божественной Литургии“, посвященную духовному пути великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя , премьера которой пройдет уже 7 июня в Доме Гоголя на Никитском бульваре. В центре этого музыкально-драматического вечера — религиозные произведения Гоголя, фрагменты его дневников и писем, которые явились ярким отражением долгого и мучительного духовного пути, пройденного им на протяжении своей жизни. Отрекаясь от своего литературного творчества, писатель задумал создать некую новую Библию, научить людей правильной жизни, и самому преподать пример подобного подвига. Этот проект очень важен для нашего ансамбля, мы надеемся, что сможем достойно представить слушателям последние мысли и переживания великого писателя.

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