Юлия Самойлова думала отказаться от участия в «Евровидении»

Самойлова хотела отказаться от «Евровидения»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости . Певица Юлия Самойлова рассказала в четверг, что у нее были мысли отказаться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", но она решила, что сможет справиться.

Самойлова не прошла в финал конкурса "Евровидение-2018", который в этом году проходил в столице Португалии Лиссабоне. Победительницей конкурса стала израильская певица Нетта Барзилай

"У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к "Евровидению" идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло",

— сказала Самойлова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что певица Нетта получила первое место заслуженно, так как у нее был "яркий, зажигательный номер".

По словам Самойловой, на критику в соцсетях и СМИ она старается реагировать спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут, как хотят, и я живу, как хочу… Если о тебе говорят, значит люди не равнодушны", — добавила Самойлова.

В следующем году конкурс "Евровидение" пройдет в Иерусалиме.