«Русские сезоны» представят в Сорренто пастораль эпохи Возрождения

Москва, 17 мая 2018 г. 19 мая 2018 года в Сорренто в рамках международного культурного фестиваля «Русские сезоны» состоится итальянская премьера оперы-пасторали «Аминта» композитора Сергея Гаврилова . Автором идеи и режиссером музыкального спектакля стал Роман Мархолиа , роли исполняют студенты колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Мероприятие включено в программу российско-итальянского фестиваля «Премия Горького» (Фонд Черномырдина) и международного культурного проекта «Русские сезоны».

В основе музыкального спектакля − известная пасторальная драма итальянского поэта XVI века Торквато Тассо. Сюжет произведения − любовные перипетии и терзания пастуха Аминты к благородной и неприступной Сильвии. Благодаря помощи друзей и провидения их история заканчивается счастливо − миром правит любовь. В разное время музыку к ней сочиняли Вольфганг Амадей Моцарт Лео Делиб , Георг Фридрих Гендель

Оригинальная музыка пасторали «Аминта» создана в жанре барочной оперы и соединяет различные музыкальные жанры, популярные в XVI-XVII веках: ансамблевое многоголосие, вокальный речитатив, балет и пантомиму. Обратим внимание, что пастораль «Аминта» − это не только сочетание музыкальных жанров, но и эксперимент с пространством, увлекательное путешествие во времени.

Напомним, российская премьера спектакля состоялась в Москве в рамках российско-итальянской программы «Диалог культур» и Года Торквато Тассо. Спектакль стал участником международной культурной программы «Искусство пейзажного парка в Европе и России» во дворце Царицыно, а также участником фестиваля Tieppolo fest в уникальном историческом театре Гонзаго.

Премьера оперы-пасторали «Аминта» состоится в Сорренто 19 мая 2018 года в 19.00, в одном действии без антракта.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/TjsueKvmg7Y

www.facebook.com/amintapastoral

Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org