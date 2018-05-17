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Авторский концерт современного композитора состоится в центре «Северное Чертаново»
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Авторский концерт современного композитора состоится в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Авторский концерт современного композитора Дианы Суфияровой состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в воскресенье, 20 мая.
В мероприятии примут участие солисты студии эстрадного вокала «Диапазон». Прозвучат детские песни, романсы, инструментальная музыка.
«Музыкальная акварель» позволит раскрыть творчество Дианы Суфияровой с нескольких сторон. Ведь она пишет не только для фортепиано, но и вокальные произведения для детей и взрослых.
Отметим, что музыкант входит в Союз композиторов России и Москвы, является лауреатом международных конкурсов и участником различных фестивалей.
«Творчество Дианы был высоко оценено композитором Родионом Щедриным, а также удостоено медали, учрежденной комитетом Совета Ассамблеи народов России», — сообщается на официальном сайте МКЦ «Северное Чертаново».
Начало концерта в 19:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/17/41050/
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