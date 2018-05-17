«Новые рейверы — только и делают, что следуют правилам» — диджей A Guy Called Gerald о музыке и себе

Хедлайнер масштабной вечеринки «Block Party. Back Yard» (она пройдет уже в эту субботу в клубе Blank), идеолог эйсид-хаус-революции в Великобритании Джеральд Симпсон (ака A Guy Called Gerald) рассказал нам, как видит современную сцену, какую технику использует и как перезаряжается.

Для тех, кто участвовал в рейвах в 1970-х эйсид-хаус был синонимом свободы. Как вам кажется, что эта музыка значит сейчас?

Эйсид-хаус по-прежнему о свободе — отголоски этого можно увидеть в каждом клубе и по всему миру. Все, что нужно сделать — оглядеться вокруг: на любой современный стиль музыки повлияли его энергия и тотальное чувство свободы.

А посетители клубов изменились? Какими стали рейверы?

Первым рейверам было не на кого равняться: они просто были собой, тогда как на сегодняшних клабберов влияет история предыдущих поколений. У олд-скульных рейвов не было рамок и правил. Сейчас кажется, что новые рейверы — только и делают, что следуют правилам.

Вы легенда электронной музыки и работали с Frankie Knuckles, Goldie, Finley Quaye, Derrick May, Herbie Hancock, David Bowie, Lamb, Stone Roses, Tricky и многими другими.

Да, они все были в равной степени замечательными, но я про технику, поэтому для меня наиболее интересным был продакшн и то, как наша музыка в итоге зазвучала.

Тогда не могу не спросить, какое оборудование вы используете?

У меня Roland TR8S, Roland SH01A, программа Propellerhead Reason, обычный настольный компьютер, микшерский пульт Midas. Вообще, техника не так уж важна, хотя многие делают на ней акцент. Они не понимают, что у большинства оборудования примерно одинаковый функционал. Не имеет значения, какое оборудование вы используете, важнее умения и идеи музыканта.

У кого это выходит хорошо?

Сейчас очень сложно найти тех, кто выделяется — наступили времена золотой лихорадки. Слишком много музыки, которая звучит одинаково. Я вырос на джазе и фанке — и это то, что до сих пор на меня влияет.

Какой совет вы бы дали себе двадцатилетнему?

Не останавливайся.

Вы первый раз в Петербурге?

Нет, я уже был однажды, но в этот раз надеюсь больше посмотреть город.

Вы родились и живете в Англии — правдивы ли мифы о британском чувстве юмора?

У нас есть крылатая фраза «Ты должен смеяться, когда хочется заплакать». Британское чувство юмора развилось из тяжелых времен.

Вы много путешествуете по всему миру — что вам помогает «не растерять» себя?

Музыка, музыка и еще раз музыка. Я самозаряжающаяся батарейка и приеду в Петербург, чтобы подарить энергию вам.