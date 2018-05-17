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Военно-музыкальный фестиваль «Амфиония» впервые в истории пройдет в Греции
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Военно-музыкальный фестиваль «Амфиония» впервые в истории пройдет в Греции 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальность фестивалю придаст сочетание классической, традиционной, поп и рок музыки со зрелищными парадами, неповторимой хореографией, фантасмагорическим освещением и тысячами фейерверков.
Фестиваль «Амфиония» пройдет в столице Греческой Республики в городе Афины 18 и 19 мая, при поддержке Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Основные представления Фестиваля состоятся в самом сердце Афин, историческом месте, перед дворцом Запион.
Амфион — герой греческих мифов, великолепный музыкант и защитник античного города Фив. Амфион создал современную семиструнную лиру, под музыку которой собирались жители, звери и деревья. А в моменты опасности, когда Фивам угрожало нашествие врагов, под звуки лиры Амфиона все окрестные скалы перемещались к городу и сами возводили крепостные стены. Именно в его честь назвали военно-музыкальный фестиваль — «Амфиония».
На первом афинском MilitaryTattoo выступят постоянные участники московского Фестиваля «Спасская башня», среди которых военные музыканты из Российской Федерации, Республики Казахстан, Армении, Италии и Греции. Всего же в двухдневном Фестивале ожидается выступление более 300 неповторимых в своем жанре артистов.
Уникальность фестивалю придаст сочетание классической, традиционной, поп и рок музыки со зрелищными парадами, неповторимой хореографией, фантасмагорическим освещением и тысячами фейерверков.
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