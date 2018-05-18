Оркестр Росгвардии выступит на военно-музыкальном фестивале в Греции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . Первый в истории Греции военно-музыкальный фестиваль пройдет 18-19 мая, на нём выступит оркестр Росгвардии, сообщает пресс-служба московского фестиваля «Спасская башня».

"При поддержке международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня» в Афинах организован международный военно-музыкальный фестиваль «Амфиония». Основные представления фестиваля состоятся 18 и 19 мая в самом сердце Афин, историческом месте, перед дворцом Запион", — говорится в сообщении.

На первом афинском военно-музыкальном фестивале выступят постоянные участники московской «Спасской башни»: оркестр войск национальной гвардии России, президентский оркестр службы государственной охраны Казахстана, Московский казачий хор, а также барабанщицы из группы «Ереванские барабаны».

Кроме того, на празднике выступят историческая группа уличных знаменосцев из Кори (Италия), большой детский хор Афин, певец Стефанос Корколис и певица София Манусаки. Всего же в двухдневном фестивале ожидается выступление более 300 артистов.

"Уникальность фестивалю придаст сочетание классической, традиционной, поп— и рок-музыки со зрелищными парадами, неповторимой хореографией, фантасмагорическим освещением и тысячами фейерверков", — уточнили в «Спасской башне».

Военные оркестры из Греции не раз принимали участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». На брусчатку Красной площади выходили музыканты оркестра военно-воздушных сил и рота почетного караула Технической академии (2011, 2012, 2015) и сводного оркестра военно-воздушных сил и военно-морского флота (2016).