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Оркестр Росгвардии выступит на военно-музыкальном фестивале в Греции
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Оркестр Росгвардии выступит на военно-музыкальном фестивале в Греции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первый в истории Греции военно-музыкальный фестиваль пройдет 18-19 мая, на нём выступит оркестр Росгвардии, сообщает пресс-служба московского фестиваля «Спасская башня».
"При поддержке международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня» в Афинах организован международный военно-музыкальный фестиваль «Амфиония». Основные представления фестиваля состоятся 18 и 19 мая в самом сердце Афин, историческом месте, перед дворцом Запион", — говорится в сообщении.
На первом афинском военно-музыкальном фестивале выступят постоянные участники московской «Спасской башни»: оркестр войск национальной гвардии России, президентский оркестр службы государственной охраны Казахстана, Московский казачий хор, а также барабанщицы из группы «Ереванские барабаны».
Кроме того, на празднике выступят историческая группа уличных знаменосцев из Кори (Италия), большой детский хор Афин, певец Стефанос Корколис и певица София Манусаки. Всего же в двухдневном фестивале ожидается выступление более 300 артистов.
"Уникальность фестивалю придаст сочетание классической, традиционной, поп— и рок-музыки со зрелищными парадами, неповторимой хореографией, фантасмагорическим освещением и тысячами фейерверков", — уточнили в «Спасской башне».
Военные оркестры из Греции не раз принимали участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». На брусчатку Красной площади выходили музыканты оркестра военно-воздушных сил и рота почетного караула Технической академии (2011, 2012, 2015) и сводного оркестра военно-воздушных сил и военно-морского флота (2016).
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