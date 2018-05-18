Музыканты колледжа Беркли из Бостона впервые выступят в Новосибирске на фестивале джаза

НОВОСИБИРСК, 18 мая. / ТАСС /. Молодые джазовые музыканты из ведущего американского музыкального колледжа Беркли из Бостона впервые примут участие в концертах XI Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирске. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказал врио министра культуры региона Игорь Решетников

"Для Новосибирской области это знаковое событие. Мы всегда считали себя одной из самых интересных джазовых столиц России. На самом деле, мы любим джаз, и то, что к нам приехали из Беркли — это подарок всему городу, мы долго ждали этого события", — сказал Решетников.

Как отметили организаторы фестиваля, колледж Беркли — одно из ведущих музыкальных заведений мира. Среди его выпускников — лауреаты премий «Грэмми», «Оскар» и «Эмми», например, американский гитарист Эл Ди Меола или композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади . По словам помощника директора этого колледжа в сфере глобальных инициатив, по международному маркетингу и коммуникациям Брайана Гонзалеса, приглашение принять участие в сибирском фестивале стало для них приятной неожиданностью и полезным опытом.

"Подобные международные фестивали являются очень важными для наших студентов, потому что они дают им возможность выступать, что очень важно для музыкантов. Выпускники Беркли выступают на лучших мировых площадках, и мы очень волнительно восприняли предложение выступить в Новосибирске и заинтересовались им, так всегда рады узнавать что-то новое", — отметил Гонзалес.