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В рамках «Амурских волн» в Хабаровске сыграют дети
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В рамках «Амурских волн» в Хабаровске сыграют дети 

Хабаровский край сегодня 3 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Краевая столица готовится к VII Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». В этом году он стартует в Хабаровске 25 мая. Впервые в рамках мероприятий пройдет детско-юношеский конкурс духовых оркестров. Его участниками станут детские и студенческие оркестры из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также из Приморского края и Еврейской автономной области.
«В этом году решено в рамках «Амурских волн» провести конкурс детско-юношеских духовых оркестров. Запланированы творческие встречи, посещение концертных программ военно-музыкального фестиваля, мастер-классы, которые проведут для юных музыкантов участники фестиваля «Амурские волны», — сообщила начальник отдела по связям с общественностью краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко.
Выступления детских коллективов можно будет увидеть с 30 мая по 3 июня, в частности, в сводном оркестре в плац-концерте VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» на площади у стен Спасо-Преображенского собора. 31 мая в краевом цирке состоится конкурсное прослушивание. Напомним, в этом году участниками VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» станут 12 музыкальных коллективов, в составе которых более 500 военных музыкантов. Впервые хабаровчане увидят выступление военного оркестра штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ (Санкт-Петербург) и оркестра культурного центра Главного управления министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю. Любители классической музыки смогут посетить концерт лучшего симфонического образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ (гМосква). Совместный концерт военного оркестра и победителя, лауреата Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета (Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) удовлетворит самый изысканный музыкальный вкус.
Иностранные коллективы будут представлены образцово-показательным оркестром Национальной гвардии Республики Казахстан, оркестром кельтских волынок и барабанов, духовым оркестром Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии и образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Монголии (накануне фестиваля он подтвердил свое участие).
Напомним, первый праздничный концерт, посвящённый 160-й годовщине Хабаровска, военные оркестры в рамках фестиваля «Амурские волны» дадут 25 мая (пятница) в 16:00 в СЗК «Платинум Арена».
27 мая (воскресенье) в 15:00 — 16:00 по Муравьёва-Амурского пройдёт традиционный марш-парад военных оркестров-участников фестиваля. На Комсомольской площади в 16:00 — 21:00 состоятся концертные выступления.
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