Ещё
MGZAVREBI готовят новый альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

MGZAVREBI готовят новый альбом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа MGZAVREBI работает над новым альбомом. Новые песни коллектива мы сможем услышать уже этой осенью. Гиги Дедаламазишвили заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинках его команды читайте только на НСН.
«Наш новый альбом уже есть. Он есть в моей голове, а это — самое главное. Все готово, есть название альбома, есть понимание того, сколько песен в нем будет, нужно просто записаться. Надеюсь, что в начале октября все песни для этой пластинки будут готовы», — пояснил артист.
А услышать коллектив вживую можно будет на «НАШЕСТВИИ». 3,4 и 5 августа всех любителей рок-музыки ждут в Большом Завидове. Заезд на фестиваль начнется, как обычно в четверг (2 августа). Билеты уже в продаже на сайте Nashestvie.ru. Торопитесь купить по льготной цене, так как с 1 июня билеты подорожают.
Национальная Служба Новостей: последние новости
От панков до Кормухиной. Анонс новичков лайн-апа «НАШЕСТВИЯ-2018» «Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона «Анимация»: Мы не брезгаем синглами!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей33
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Как живут актёры с дефектами внешности3
Гузеева в эфире проверила грудь героини10
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение