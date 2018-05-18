MGZAVREBI готовят новый альбом

Группа MGZAVREBI работает над новым альбомом. Новые песни коллектива мы сможем услышать уже этой осенью. Гиги Дедаламазишвили заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинках его команды читайте только на НСН.

«Наш новый альбом уже есть. Он есть в моей голове, а это — самое главное. Все готово, есть название альбома, есть понимание того, сколько песен в нем будет, нужно просто записаться. Надеюсь, что в начале октября все песни для этой пластинки будут готовы», — пояснил артист.

А услышать коллектив вживую можно будет на «НАШЕСТВИИ». 3,4 и 5 августа всех любителей рок-музыки ждут в Большом Завидове. Заезд на фестиваль начнется, как обычно в четверг (2 августа). Билеты уже в продаже на сайте Nashestvie.ru. Торопитесь купить по льготной цене, так как с 1 июня билеты подорожают.