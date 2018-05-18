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«Сплин»: Пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград»!
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«Сплин»: Пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград»! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Сплин» готовится представить свой новый альбом. Пластинка «Встречная полоса» выйдет в свет 25 мая. А уже в эти выходные на «НАШЕМ радио» состоится эксклюзивная радиопрезентация пластинки. Александр Васильев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как создавался новый альбом его группы, читайте только на НСН.
«Собственно, форма записи и исполнения песен у нас была совершенно самобытной. Я задавал некую ритмику и гармонию, а все партии ребята придумывали себе сами, поэтому наши альбомы всегда звучат так разнопланово. Плюс к этому, мы приглашали ребят из других групп. Ну, например, пытаемся спасти души ребят из группы «Ленинград» (в частности — их духовой секции), пытаемся хотя бы частично спасти коллектив от полного разложения и приглашаем их в свои высокодуховные произведения. Кстати, они действительно выходят из нашей студии одухотворенными и довольными», — подчеркнул артист.
Добавим, что 22 мая на сайте Nashe.ru будет открыто предпрослушивание нового альбома группы «Сплин» «Встречная полоса». Не пропустите!
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