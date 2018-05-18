Конкурс духовых оркестров в Воронеже завершит шествие во главе с волынщиками

Выступление музыкантов состоится на площади Ленина 19 мая. Всех желающих приглашают 19 мая посетить бесплатное выступление музыкантов детских духовых коллективов и сольных исполнителей на площади Ленина. Там пройдёт финал международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи». Экспертное жюри выбирает лучших из более 600 исполнителей, они представляют 18 городов России и ближнего зарубежья. Сегодня у ребят начались конкурсные прослушивания.

Трубач из Новосибирска Федор Герасимов на конкурсе выступает на более лиричном инструменте — эуфониуме. Рассказывает, как отреагировали ребята из оркестра на предложение принять участие в «Воронежских духовых ассамблеях». — Все подпрыгнули на своих стульях, потому что такое бывает совершенно не часто. Последняя крупная поездка была в 2016 году, по-моему. Это возможность посмотреть мир вокруг и пробовать себя в чём-то совершенно новом, — отметил участник из Новосибирска Федор Герасимов. На путь из Новосибирска в Воронеж потратили 2,5 дня на поезде. Привезли довольно необычную программу — песню Пепиты из оперетты «Вольный ветер», инструментовку аргентинского танго, попурри из песен Майкла Джексона и старинный марш «Триумф победителей».

В экспертном жюри, которое оценивает всех участников — и брат погибшего в 2016 году в авиакатастрофе над Чёрным морем военного дирижёра Валерия Халилова , имя которого теперь и носит этот конкурс. — На что в первую очередь обращаем внимание — это частота интонирования. То есть, попадать в строй, красивый звук должен быть, филигранная техника в быстрых произведениях, быстром темпе. Выразительность исполнения. Как исполнитель переживает эту музыку, — пояснил член жюри «Воронежских духовых ассамблей» Александр Хахилов. Члены жюри отмечают: несмотря на юный возраст, музыканты демонстрируют профессиональную игру. Их оценивают в нескольких номинациях — ансамбли, ударные инструменты, деревянные и медные духовые инструменты.