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Конкурс духовых оркестров в Воронеже завершит шествие во главе с волынщиками
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Конкурс духовых оркестров в Воронеже завершит шествие во главе с волынщиками 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Выступление музыкантов состоится на площади Ленина 19 мая. Всех желающих приглашают 19 мая посетить бесплатное выступление музыкантов детских духовых коллективов и сольных исполнителей на площади Ленина. Там пройдёт финал международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи». Экспертное жюри выбирает лучших из более 600 исполнителей, они представляют 18 городов России и ближнего зарубежья. Сегодня у ребят начались конкурсные прослушивания.
Трубач из Новосибирска Федор Герасимов на конкурсе выступает на более лиричном инструменте — эуфониуме. Рассказывает, как отреагировали ребята из оркестра на предложение принять участие в «Воронежских духовых ассамблеях». — Все подпрыгнули на своих стульях, потому что такое бывает совершенно не часто. Последняя крупная поездка была в 2016 году, по-моему. Это возможность посмотреть мир вокруг и пробовать себя в чём-то совершенно новом, — отметил участник из Новосибирска Федор Герасимов. На путь из Новосибирска в Воронеж потратили 2,5 дня на поезде. Привезли довольно необычную программу — песню Пепиты из оперетты «Вольный ветер», инструментовку аргентинского танго, попурри из песен Майкла Джексона и старинный марш «Триумф победителей».
В экспертном жюри, которое оценивает всех участников — и брат погибшего в 2016 году в авиакатастрофе над Чёрным морем военного дирижёра Валерия Халилова, имя которого теперь и носит этот конкурс. — На что в первую очередь обращаем внимание — это частота интонирования. То есть, попадать в строй, красивый звук должен быть, филигранная техника в быстрых произведениях, быстром темпе. Выразительность исполнения. Как исполнитель переживает эту музыку, — пояснил член жюри «Воронежских духовых ассамблей» Александр Хахилов. Члены жюри отмечают: несмотря на юный возраст, музыканты демонстрируют профессиональную игру. Их оценивают в нескольких номинациях — ансамбли, ударные инструменты, деревянные и медные духовые инструменты.
В этом году в финале конкурса пройдёт шествие оркестров во главе с волынщиками. В Воронеже, по словам организаторов, на этом инструменте никогда не играли. А после услышать игру юных музыкантов можно будет прямо на площади Ленина. Выступление впервые совместит в себе музыку и художественное творчество. — В этом году будет конкурс в конкурсе. В то время, когда будет прослушивание оркестров, дети, более 100 человек, будут принимать участие в пленэре. Тема конкурса — «Служи Отечеству». По итогу конкурса дети будут награждены памятными подарками, — сообщил директор воронежской музыкальной школы №11 Алексей Дорохин. Выступление состоится в любую погоду. Как уверяют организаторы, зонтики брать не обязательно. Если пойдёт дождь, то музыканты отыграют гала-концерт на сцене Воронежского театра оперы и балета. Надежда Абросимова и Дмитрий Овчинников
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