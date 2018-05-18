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В Воронеже стартует международный конкурс детских духовых оркестров
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В Воронеже стартует международный конкурс детских духовых оркестров 

Вести Воронеж 18 минут назад
19 мая музыку юных маэстро смогут оценить все воронежцы на площади Ленина.
Сегодня, 18 мая, стартует третий международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи». В нём примут участие юные исполнители на духовых и ударных инструментах из Москвы, Краснодара, Рязани, Липецка, Курска, Тамбова, Белгорода и других городов России и Беларуси. Оценивать начинающих музыкантов будут известные российские музыканты-духовики, военные дирижёры и исполнители. Торжественное открытие прошло в филармонии накануне. А вот завтра, 19 мая, музыку юных маэстро смогут оценить все воронежцы. С 11 утра они начнут выступать прямо на площади Ленина. Там же — наградят лучших.
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