В Воронеже стартует международный конкурс детских духовых оркестров

19 мая музыку юных маэстро смогут оценить все воронежцы на площади Ленина.

Сегодня, 18 мая, стартует третий международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи». В нём примут участие юные исполнители на духовых и ударных инструментах из Москвы, Краснодара, Рязани, Липецка, Курска, Тамбова, Белгорода и других городов России и Беларуси. Оценивать начинающих музыкантов будут известные российские музыканты-духовики, военные дирижёры и исполнители. Торжественное открытие прошло в филармонии накануне. А вот завтра, 19 мая, музыку юных маэстро смогут оценить все воронежцы. С 11 утра они начнут выступать прямо на площади Ленина. Там же — наградят лучших.