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Тайный альбом The Weeknd
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Тайный альбом The Weeknd 

Popcake.tv 14 минут назад
Фото: Popcake.tv
Расставание с Селеной Гомес (Selena) повлияло не только на жизнь The, но и на его музыкальную карьеру. По словам музыканта, альбом «My» стал итогом разрыва их отношений, однако изначально песни должны были звучать совершенно иначе. рассказал журналистам, что он собирался выпустить совершенно нехарактерный для него альбом «Upbeat» с позитивными и веселыми композициями.
«До ‘My’ у меня был уже написан целый альбом. Но он был абсолютно не меланхоличен, потому что в моей жизни все складывалось совсем по-другому».
Но альбому так и не суждено было увидеть свет — расставание было слишком тяжелым для музыканта.
«Я не хочу петь о том, чего я больше не чувствую», — сказал.
Певец не только огорчил поклонников новостью о том, что никто и никогда не услышит песен с его альбома «Upbeat», но и отказался рассказывать о девушках, которые вдохновляют его на творчество, потому что ему не хочется«открывать свой ящик Пандоры, когда речь идет об отношениях».
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