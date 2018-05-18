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В этом году на фестивале «Тайны горы Крестовой» пройдет гала-концерт театра оперы и балета
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В этом году на фестивале «Тайны горы Крестовой» пройдет гала-концерт театра оперы и балета 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Организаторы театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» (0+) рассказали, кто станет главным участником проекта.
Традиция показывать театральные представления в Губахе на фоне заходящего солнца зародилась в 2012 году. Фестивали проводит местная молодежная студия-театр «Доминанта». На фестивалях «Тайны горы Крестовой» на закате выступали артисты Пермского театра оперы и балета, Театра-Театра, Московского театра Алексея Рыбникова. В 2017 году участником проекта был театр «Балет Евгения Панфилова».
— Рудянский спой, где будет установлена сцена и соберутся тысячи зрителей, бесспорно, является одним из красивейших мест Прикамья, — говорят организаторы. — А июньские закаты, которые озаряют вершину, давно стали визитной карточкой этого романтического места.
В этом году фестиваль будет проходить в седьмой раз. Зрители увидят на сцене ведущих солистов Пермского театра оперы и балета. Артисты исполнят на закате знаменитые оперы Джузеппе Верди, Чайковского, Моцарта, Пуччини, Рахманинова.
Открытие фестиваля состоится в 21:00 23 июня на горе Крестовой в окрестностях Губахи.
Ранее хор musicAeterna стал лауреатом престижной международной премии Opera Awards.
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