В этом году на фестивале «Тайны горы Крестовой» пройдет гала-концерт театра оперы и балета

Организаторы театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» (0+) рассказали, кто станет главным участником проекта.

Традиция показывать театральные представления в Губахе на фоне заходящего солнца зародилась в 2012 году. Фестивали проводит местная молодежная студия-театр «Доминанта». На фестивалях «Тайны горы Крестовой» на закате выступали артисты Пермского театра оперы и балета, Театра-Театра, Московского театра Алексея Рыбникова . В 2017 году участником проекта был театр «Балет Евгения Панфилова».

— Рудянский спой, где будет установлена сцена и соберутся тысячи зрителей, бесспорно, является одним из красивейших мест Прикамья, — говорят организаторы. — А июньские закаты, которые озаряют вершину, давно стали визитной карточкой этого романтического места.

В этом году фестиваль будет проходить в седьмой раз. Зрители увидят на сцене ведущих солистов Пермского театра оперы и балета. Артисты исполнят на закате знаменитые оперы Джузеппе Верди , Чайковского, Моцарта, Пуччини, Рахманинова.

Открытие фестиваля состоится в 21:00 23 июня на горе Крестовой в окрестностях Губахи.

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