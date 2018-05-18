Бутусов исполнил хиты группы «Наутилус Помпилиус» во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. / ТАСС /. Вячеслав Бутусов выступил во Владикавказе с юбилейной программой «Гудбай, Америка», посвященной 35-летию распавшегося в 1997 году коллектива «Наутилус Помпилиус», участником которого он был.

На концерте прозвучала песня «Зверь», которую музыканты посвятили погибшему в горах Северной Осетии Сергею Бодрову и создателям фильма «Брат». «Мы не можем выступить в Северной Осетии и не вспомнить Сергея Бодрова, Алексея Балабанова и других», — сказал Бутусов.

Выступление прошло в концертном зале Северо-Осетинского госуниверситета. На сцене Бутусов выступил с барабанщиком Денисом Маринкин, бас-гитаристом Русланом Гаджиевым и гитаристом Славой Суори.

Они представили лучшие композиции рок-группы «Наутилус Помпилиус» в новых аранжировках, среди них «Крылья», «Доктор твоего тела», «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде». Все песни сопровождал необычный видеоряд, а на бис музыканты исполнили песню «Князь тишины».

Группа «Наутилус Помпилиус» распалась в 1997 году. В честь 35-летия группы в ноябре 2017 года был выпущен альбом, с которым Бутусов гастролирует по стране. В пятницу музыканты выступят в городе Ессентуки, пройдут концерты в Улан-Удэ и Ялте.