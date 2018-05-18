Ещё
Музыка для души
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Музыка для души 

Управа района Можайский 1 час назад
Фото: Управа района Можайский
Сегодня у жителей Можайского района настоящий праздник. Согласитесь, не каждый день мы можем посетить Большой театр. А тут по приглашению коллектива детской библиотеки №208 — Центра культурного наследия В. И. Даля певец из Государственного Академического Большого театра сам приехал в гости к нашим жителям.
Артист Государственного Академического Большого театра России, лауреат международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Абрамов — певец, баритон, выступил в библиотеке с благотворительным концертом «Музыка для души». Имея яркий, выразительный голос, он обладает ярчайшей артистической харизмой, что позволяет ему делать выступление незабываемым. Прекрасная вокальная школа позволяет певцу блистательно исполнять не только оперные арии, но и арии и песни из оперетт, старинные русские романсы и композиции военных лет, а также песни советской классической эстрады.
Это было не просто концертное выступление, а целый моноспектакль, где артист предстал перед зрителями то в роли влюблённого графа Бони из оперетты Имре Кальмана «Сильва», то в роли хитроумного Фигаро из оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро», то загадочного мистера Икса из всеми любимой оперетты «Принцесса цирка». Много образов и ролей продемонстрировал публике артист и певец, много разных хороших песен и романсов исполнил, но всё же красной линией концерта проходила тема любви, тема женщины, тема любви к женщине. И, конечно же, прекрасная половина человечества с теплом и благодарностью принимала нежные слова в свой адрес, активно поддерживала артиста и дружно подпевала ему.
Главное в общении со зрителем — это искренность», — так считает артист. Искренняя и душевная атмосфера царила на этом концерте Дмитрия Абрамова, который, несомненно, оставил свой яркий след в сердцах любителей хорошей музыки.
Зрители долго не отпускали певца, награждая его аплодисментами.
Управа района Можайский: последние новости
Вместе быть – такое счастье «Ночь музеев – 2018» Световые фильмы на Музее Победы можно будет увидеть не только 9 Мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У этих девушек наверняка есть отклонения»4
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей53
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение