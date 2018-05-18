Музыка для души

Сегодня у жителей Можайского района настоящий праздник. Согласитесь, не каждый день мы можем посетить Большой театр. А тут по приглашению коллектива детской библиотеки №208 — Центра культурного наследия В. И. Даля певец из Государственного Академического Большого театра сам приехал в гости к нашим жителям.

Артист Государственного Академического Большого театра России, лауреат международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Абрамов — певец, баритон, выступил в библиотеке с благотворительным концертом «Музыка для души». Имея яркий, выразительный голос, он обладает ярчайшей артистической харизмой, что позволяет ему делать выступление незабываемым. Прекрасная вокальная школа позволяет певцу блистательно исполнять не только оперные арии, но и арии и песни из оперетт, старинные русские романсы и композиции военных лет, а также песни советской классической эстрады.

Это было не просто концертное выступление, а целый моноспектакль, где артист предстал перед зрителями то в роли влюблённого графа Бони из оперетты Имре Кальмана «Сильва», то в роли хитроумного Фигаро из оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро», то загадочного мистера Икса из всеми любимой оперетты «Принцесса цирка». Много образов и ролей продемонстрировал публике артист и певец, много разных хороших песен и романсов исполнил, но всё же красной линией концерта проходила тема любви, тема женщины, тема любви к женщине. И, конечно же, прекрасная половина человечества с теплом и благодарностью принимала нежные слова в свой адрес, активно поддерживала артиста и дружно подпевала ему.

Главное в общении со зрителем — это искренность», — так считает артист. Искренняя и душевная атмосфера царила на этом концерте Дмитрия Абрамова, который, несомненно, оставил свой яркий след в сердцах любителей хорошей музыки.

Зрители долго не отпускали певца, награждая его аплодисментами.