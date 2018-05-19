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Лановой, Башмет и Мацуев выступят на фестивале искусств им. Сахарова в Нижнем Новгороде
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Лановой, Башмет и Мацуев выступят на фестивале искусств им. Сахарова в Нижнем Новгороде 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Юбилейный XV Международный фестиваль искусств имени Сахарова «Русское искусство и мир» стартует в субботу в Нижегородской филармонии им. Ростроповича. В нем примут участие дирижер Юрий Башмет, пианисты Денис Мацуев и Михаил Плетнев, актеры Василий Лановой и Евгений Миронов, сообщили организаторы.
Откроет фестиваль Российский национальный оркестр. В этот вечер руководитель коллектива Михаил Плетнев уступит дирижерское место Станиславу Кочановскому, а сам будет солировать в качества пианиста. В программе — сочинения Чайковского: первая симфония «Зимние грезы» и Первый концерт для фортепиано с оркестром.
Легендарный актер, народный артист СССР Василий Лановой 21 мая вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением Александра Скульского прочтет «Метель» Пушкина под музыку Свиридова. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» вместе с худруком и дирижером Юрием Башметом 30 мая выступит с народным артистом России Евгением Мироновым в рамках концерта-спектакля «Ван Гог. Письма к брату».
"Русское искусство и мир" готовит обширную международную программу. 28 мая нижегородцев ждет «День Италии». Этюды-картины Рахманинова, «Празднества Рима» Респиги, «Итальянские каприччио» Чайковского прозвучат в исполнении скрипача Сергея Крылова и Академического симфонического оркестра, за пульт которого встанет итальянский маэстро Фабио Мастранджело.
31 мая молодые солисты ведущих оперных театров Америки представят программу к 100-летию Леонарда Бернстайна. «Дни Франции» 1 и 7 июня познакомят публику с джазовыми и классическими традициями этой страны, а «День Нидерландов» 6 июня готовит «Ночь Неожиданностей» с программой-сюрпризом.
Закрывать фестиваль 8 июня будет пианист Денис Мацуев. Вместе с Академическим симфоническим оркестром, Андреем Ивановым (контрабас) и Александром Зингером (ударные) он исполнит сочинения Бетховена, Гершвина и Рахманинова.
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