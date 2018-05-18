Глюк’oZa расстреляла Шнурова, оторвав ему голову

Ленинград и Глюкоzа сняли аниме-видео про нытиков

Группировка "Ленинград" вместе с певицей Глюкоzой и рэпером ST записали совместную песню о вечно всем недовольных людях. Она называется "Жу-Жу".

Оля недовольна "Мерседесом",

Коля недоволен лишним весом

Он и своей "Маздой" недоволен

"Мерседес" его б устроил Олин,

— с этих слов начинается песня.

Видео на композицию снял Илья Найшуллер , знаменитый режиссер, автор нескольких предыдущих клипов для "Ленинграда". Но это первый мультипликационный клип, созданный для группы. Видео стилизовано под стимпанк-аниме. Среди персонажей есть и похожие на Сергея Шнурова , ST и Глюкоzы.

Кадр из клипа "Жу-Жу"

Клип рассказывают небольшую жизненную историю о каждом. В конце видео все трое устраивают массовую перестрелку.