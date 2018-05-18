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Глюк’oZa расстреляла Шнурова, оторвав ему голову
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Ленинград и Глюкоzа сняли аниме-видео про нытиков 

Рамблер 1 час назад
Группировка "Ленинград" вместе с певицей Глюкоzой и рэпером ST записали совместную песню о вечно всем недовольных людях. Она называется "Жу-Жу".
Оля недовольна "Мерседесом",
Коля недоволен лишним весом
Он и своей "Маздой" недоволен
"Мерседес" его б устроил Олин,
— с этих слов начинается песня.
Видео на композицию снял Илья Найшуллер, знаменитый режиссер, автор нескольких предыдущих клипов для "Ленинграда". Но это первый мультипликационный клип, созданный для группы. Видео стилизовано под стимпанк-аниме. Среди персонажей есть и похожие на Сергея Шнурова, ST и Глюкоzы.
Кадр из клипа "Жу-Жу"
Клип рассказывают небольшую жизненную историю о каждом. В конце видео все трое устраивают массовую перестрелку.
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