Глюк’oZa расстреляла Шнурова, оторвав ему голову

Группировка "Ленинград" вместе с певицей Глюкоzой и рэпером ST записали совместную песню о вечно всем недовольных людях. Она называется "Жу-Жу".
Оля недовольна "Мерседесом",
Коля недоволен лишним весом
Он и своей "Маздой" недоволен
"Мерседес" его б устроил Олин,
— с этих слов начинается песня.
Видео на композицию снял Илья Найшуллер, знаменитый режиссер, автор нескольких предыдущих клипов для "Ленинграда". Но это первый мультипликационный клип, созданный для группы. Видео стилизовано под стимпанк-аниме. Среди персонажей есть и похожие на Сергея Шнурова, ST и Глюкоzы.
Кадр из клипа "Жу-Жу"
Клип рассказывают небольшую жизненную историю о каждом. В конце видео все трое устраивают массовую перестрелку.