У Кристины Агилеры новый хит

Кристина Агилера после нескольких лет затишья наконец-то начала радовать поклонников творчеством — и делает это практически без остановки: певица вслед за анонсом нового альбома и горячим клипом на трек Accelerate представила еще один хит, на этот раз — песню, записанную вместе с Деми Ловато.

Песня войдет в новый альбом Кристины под названием Liberation, который появится в продаже меньше чем через месяц — 15 июня. Трек Fall in Line Агилера и Ловато посвятили «всем, кто когда-либо чувствовал, что его подавляют или заставляют молчать, всем, кто ищет правду и мыслит смело».