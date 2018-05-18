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У Кристины Агилеры новый хит
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У Кристины Агилеры новый хит 

Попкорн News 1 час назад
Кристина Агилера после нескольких лет затишья наконец-то начала радовать поклонников творчеством — и делает это практически без остановки: певица вслед за анонсом нового альбома и горячим клипом на трек Accelerate представила еще один хит, на этот раз — песню, записанную вместе с Деми Ловато.
Песня войдет в новый альбом Кристины под названием Liberation, который появится в продаже меньше чем через месяц — 15 июня. Трек Fall in Line Агилера и Ловато посвятили «всем, кто когда-либо чувствовал, что его подавляют или заставляют молчать, всем, кто ищет правду и мыслит смело».
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