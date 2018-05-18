В Самарской филармонии состоялся праздничный концерт оркестра Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области 

Творческий вечер приурочен к 15-летию со дня создания коллектива и 300-летию российской полиции.
Оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области ведет свою историю с 2002 года. В его состав входят известные высокопрофессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, доценты и преподаватели самарских творческих вузов, многие из них имеют почетные звания и государственные награды. Художественный руководитель оркестра Владимир Гузиев — опытный музыкант и дирижер, закончил с отличием военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории, неоднократно представлял Россию на музыкальных фестивалях в странах Европы. Музыкальный коллектив является активным участником культурной жизни Самары и области.
В репертуаре — около 300 произведений разных музыкальных направлений. В его исполнении прекрасно звучат как джазовые композиции, так и народные песни, произведения патриотического направления. Творческая деятельность оркестра способствует укреплению доверия народа к полиции, пониманию её роли в обществе, воспитывает у людей уважение к её сотрудникам. Приведение к Присяге, строевые смотры, парады, спортивные и культурно-массовые мероприятия — везде музыканты создают торжественную, приподнятую атмосферу настоящего праздника. За время своего существования коллектив дал более 600 концертов, он звучит на лучших площадках города, стал лауреатом многочисленных творческих конкурсов, в том числе и международного уровня. Музыканты принимали активное участие в городском конкурсе «Подари Самаре песню», дали сольный концерт для участников международного конкурса-фестиваля «На крыльях музыки». Участвовали в фестивале, посвящённом 90-летию со дня рождения композитора Андрея Эшпая, в праздничном концерте, посвящённому Дню России на площади имени Куйбышева.