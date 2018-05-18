В Самарской филармонии состоялся праздничный концерт оркестра Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области

Творческий вечер приурочен к 15-летию со дня создания коллектива и 300-летию российской полиции

Оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области ведет свою историю с 2002 года. В его состав входят известные высокопрофессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, доценты и преподаватели самарских творческих вузов, многие из них имеют почетные звания и государственные награды. Художественный руководитель оркестра Владимир Гузиев — опытный музыкант и дирижер, закончил с отличием военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории, неоднократно представлял Россию на музыкальных фестивалях в странах Европы. Музыкальный коллектив является активным участником культурной жизни Самары и области.