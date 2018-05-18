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В Измайлове 19 мая отметят День московских парков
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В Измайлове 19 мая отметят День московских парков 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Музыкальную программу для москвичей и гостей столицы проведет Измайловский парк культуры и отдыха.
На Центральной площади Измайловского парка в субботу, 19 мая, состоится анимационная и музыкальная программа, посвященная Дню московских паров. Перед зрителями выступит зажигательный кавер-оркестр «Jazz Jam Orchestra». Популярные песни музыканты исполнят на духовых инструментах.
Посетителей парка также ждет театрализованное представление от Московского театра перфоманса «Атмосфера». В заключительной части программы на сцене выступит популярная кавер-группа «Chrome».
Музыкальная программа пройдет с 13 до 17 часов.
Вход на музыкальную программу свободный.
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