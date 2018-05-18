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Ансамбль «Серебряные голоса» провел традиционный концерт «Завалинка»
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Ансамбль «Серебряные голоса» провел традиционный концерт «Завалинка» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
17 мая ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» провел традиционный концерт «Завалинка» в ЦСО «Зеленгоградский».
Участницы ансамбля, посвятили концертную программу прошедшему Дню Победы, так что на «Завалинке» исполнялись преимущественно песни военных лет. Не забыли и о том, чтобы спеть любимые песни гостей — песни их молодости. Раздавать среди зрителей листки с песнями, по которым можно также петь с артистами стало уже доброй традицией.
Весь зал с удовольствием подпевал ансамблю о войне, о весне, о любви. ​
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