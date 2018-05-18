Ансамбль «Серебряные голоса» провел традиционный концерт «Завалинка»

17 мая ансамбль «Серебряные голоса» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» провел традиционный концерт «Завалинка» в ЦСО «Зеленгоградский».

Участницы ансамбля, посвятили концертную программу прошедшему Дню Победы, так что на «Завалинке» исполнялись преимущественно песни военных лет. Не забыли и о том, чтобы спеть любимые песни гостей — песни их молодости. Раздавать среди зрителей листки с песнями, по которым можно также петь с артистами стало уже доброй традицией.

Весь зал с удовольствием подпевал ансамблю о войне, о весне, о любви. ​