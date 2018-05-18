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В одном из роддомов Прикамья малышам включают классическую музыку
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В одном из роддомов Прикамья малышам включают классическую музыку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Классическую музыку начали включать малышам в родильном доме Березников. Новорожденные слушают произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского и других композиторов.
В краевом минздраве рассказали, что сеансы музыкотерапии проходят по два-три раза в день и занимают от 5 до 15 минут. Их проводят, в первую очередь для малышей, которые родились раньше срока или с небольшим весом.
«Доказано, что музыка благоприятно действует на младенцев. Под воздействием классики малыши быстрее успокаиваются, лучше едят и набирают вес», — рассказала заведующая отделением новорождённых Наталья Соловьёва.
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