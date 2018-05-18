В одном из роддомов Прикамья малышам включают классическую музыку 

Классическую музыку начали включать малышам в родильном доме Березников. Новорожденные слушают произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского и других композиторов.
В краевом минздраве рассказали, что сеансы музыкотерапии проходят по два-три раза в день и занимают от 5 до 15 минут. Их проводят, в первую очередь для малышей, которые родились раньше срока или с небольшим весом.
«Доказано, что музыка благоприятно действует на младенцев. Под воздействием классики малыши быстрее успокаиваются, лучше едят и набирают вес», — рассказала заведующая отделением новорождённых Наталья Соловьёва.