Ещё
Вышел первый трейлер фильма Серебренникова «Лето»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Вышел первый трейлер фильма Серебренникова «Лето» 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Опубликован трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в основу сюжета которого легли биографии рок-музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко.
Премьера картины состоялась 9 мая на Каннском кинофестивале — фильм вошел в основной конкурс одного из главных мировых киносмотров.
В черно-белом «Лете» сыграли актер Тео Ю, вокалист группы «Звери» Роман Билык, актриса Ирина Старшенбаум. Действие разворачивается в Ленинграде 1980-х годов, в фильме Серебренников затронул романтические истории, связанные с музыкантами, а также первые творческие успехи — например, запись первого альбома группы «Кино».
Российская премьера фильма «Лето» состоится 7 июня.
Ранее режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется по делу о хищении бюджетных средств, был отпущен из-под домашнего ареста для того, чтобы навестить отца в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru: последние новости
Billboard назвал Эда Ширана лучшим исполнителем года Дэймон Албарн забыл новый альбом Gorillaz в такси Букмекеры выбрали исполнительницу заглавной песни к новому фильму о Бонде
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е74
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение